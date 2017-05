Fazekas: A lovas hagyományőrzés a kultúra része

2017. május 27. 22:27

A lovas hagyományőrző programok nélkülözhetetlen elemei a magyar kultúrának - jelentette ki a földművelésügyi miniszter szombaton, a Hagyományok Hétvégéje elnevezésű rendezvény keretében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fogathajtó Bajnokság második fordulójának díjátadó ünnepségén, Jászboldogházán.

Fazekas Sándor kiemelte: a kormány fontosnak tartja a hagyományőrző programok, ezen belül is a lovas rendezvények támogatását, ezek ugyanis részei a magyarság évezredes értékeinek és meghatározó elemei a nemzet identitástudatának.



Jászboldogházán ezúttal 48 fogat hajtója mérte össze tudását és ügyességét, mely jászkunsági rekordnak számít és országos összevetésben is ritkaságszámba megy annak ellenére, hogy örvendetesen gyarapszik, és immár mintegy hatszázra tehető a hazai lovas versenyek száma - hangsúlyozta.



A magyar ma is "lovas nemzet" - fogalmazott a tárcavezető, aki szerint ezt a megállapítást támasztja alá, hogy az ilyen rendezvényeken nem csak a rajthoz állók, de az érdeklődők száma is folyamatosan nőtt az elmúlt években.



A rendszerváltás idején a sportlovak mennyisége alig haladta meg az 1300-at, ez a szám mára a Kincsem Nemzeti Lovas Programnak köszönhetően többszörösére nőtt: 4500 hivatalosan regisztrált sportlovat tartanak számon ma Magyarországon. Ezzel párhuzamosan többszörösére nőtt az emberi erőfeszítés, a jószágtartók, a lótartók igyekezete és odafigyelése is - fogalmazott Fazekas Sándor. Ennek köszönhetően nem csupán fennmaradhat, de gazdagodhat is a lótartás, a lovas hagyományőrzés értékes kultúrája, mely a magyar örökség része és igazi hungarikum - tette hozzá.

MTI