NB1 - Távozik a bajnok Honvéd vezetőedzője

2017. május 27. 22:52

Távozik a friss bajnok Budapest Honvéd labdarúgócsapatának éléről Marco Rossi.

Az olasz vezetőedző a Videoton ellen otthon megnyert szombati mérkőzés utáni sajtótájékoztatón jelentette be szándékát.



"Szerettem volna nyomot hagyni a Honvéd történelemében. Bajnok lettem, így kapok majd egy fejezetet ennek a fantasztikus klubnak a történelemkönyvében. A munkámat elvégeztem, aminek nagyon szép a vége, és ahogy szokták mondani: a csúcson kell abbahagyni. Én sem teszek másként" - mondta könnyeivel küszködve.



Jelezte: szeretné, ha úgy emlékeznének rá, mint egy jó edzőre, aki bajnokcsapatot hozott össze.



"Jó barátokat hagyok itt, nagyszerű kollégákat. A játékosok fantasztikusak voltak, sokat dolgoztak ezért a bajnoki aranyéremért. Ők tettek bajnokká engem, mert labdarúgóként semmit nem nyertem pályafutásom során. Ez az első sikerem, mások segítettek hozzá" - fűzte hozzá.



Rossi elmondta még, hogy a kispesti szurkolókat sem fogja elfelejteni, mert mint fogalmazott, sehol máshol nem fordult még vele elő olyan, hogy ennyi ember őszintén szerette volna.



Az OTP Bank Liga utolsó fordulójának rangadójáról, melyet 1-0-ra nyert meg a csapata, úgy vélekedett, a gólig taktikailag jól fel volt építve a mérkőzés, amit elterveztek, azt meg tudták valósítani.



"Többnyire kikapcsoltuk a játékból Suljicot, ami a győzelmünk szempontjából döntő fontosságú volt. A gólunk után nagyon behátráltunk, emiatt be is szorultunk a térfelünkre, de a szívünk, a lelkünk vitt minket tovább. Igazán veszélyes helyzetet nem tudott a Videoton kialakítani" - összegzett.



Az 52 éves tréner először 2012 augusztusa és 2014 áprilisa között volt a Bp. Honvéd vezetőedzője, majd rövid szünetet követően 2015 februárjától vezette a csapatot. Előbb bajnoki bronzérmes lett a kispestiekkel 2013-ban, most bajnoki aranyérmesként búcsúzik.



Kollégája, a Videoton vezetőedzője úgy vélekedett a sajtótájékoztatóján, hogy a szezon két legjobb csapata találkozott egymással szombaton.



"Ilyenkor nem lehet nyílt csatára számítani, csak olyan igazi döntőt idéző hangulatra, ami ezt a találkozót is jellemezte" - utalt Henning Berg arra, hogy győzelemmel a Videoton lett volna a bajnok.



A fehérváriak edzője elmondta, az idő múlásával kénytelenek voltak "egyre nagyobb kockázatot" vállalni, hiszen számukra a döntetlen sem lett volna elég az aranyéremhez. Meglátása szerint szoros mérkőzést játszottak, a csapatok nagy taktikai csatát vívtak egymással, kevés nagy lehetőséggel. Nekik főként az elején adódtak helyzeteik, amiket azonban nem értékesítettek.



"Csalódottak vagyunk, hogy elveszítettük ezt a meccset, és vele a bajnoki címet, de a szezon egészét értékelve nem lehetünk azok" - folytatta Berg, majd hozzátette, hogy csapatán látható a fejlődés, s ezen az úton kell tovább menniük, hogy még stabilabbá váljanak.



"Jövőre erre építve ismét a bajnoki cím a célunk, nem is lehet más" - összegzett a Videoton mestere, aki zárszóként gratulált a Honvédnak a bajnoki címhez. Mint kiemelte: a fővárosi csapat sokat tett a sikerért, és főként a téli szezon után tudta tartósítani jó formáját.



Az eredményes szereplésből komoly szerepet vállalt Eppel Márton, aki 16 találattal gólkirály lett.



"Lesz bor és vacsora is, de én csak óvatosan ünnepelek este, mert hétfőn a válogatottnál lesz jelenésem" - mondta a támadó, aki úgy értékelt, hogy a bajnoki arannyal és a gólkirályi címmel "tökéletes szezont" zárt.



Marco Rossi vezetőedző távozásáról nem tudott, és - mint azt megjegyezte - őszintén sajnálja, hogy az olasz tréner így döntött.

MTI