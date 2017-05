Áramellátási hiba okozta a British Airways összeomlását

2017. május 27. 23:52

A British Airways vezérigazgatója szerint áramellátási hiba okozhatta a légitársaság számítógépes hálózatának szombati összeomlását, amely miatt a cég összes járatát törölte két legnagyobb londoni bázisrepülőterén, Heathrow-n és Gatwicken.

A hiba miatt törölték a British Airways két délutáni budapesti járatpárját is Heathrow-ról.



Alex Cruz, a British Airways vezérigazgatója szombat este a Twitter üzenőportálon megjelent videóüzenetében közölte: a hiba elhárításán dolgozó szakértők úgy vélik, hogy az informatikai rendszer összeomlásának közvetlen oka áramellátási probléma lehetett.



Cruz nem részletezte, hogy ez az áramellátási gond hol jelentkezett, kijelentette ugyanakkor: nincsenek arra utaló jelek, hogy a British Airways számítógépes rendszerét kibertámadás érte volna.



A légitársaság vezetője közölte: az érintett utasok repülőjegyeit a cég más járatokra átfoglalja - bár erre jelenleg éppen a számítógépes hiba miatt korlátozottak a lehetőségek -, vagy teljes jegyár-visszatérítést kínál azoknak, akik lemondanak utazási szándékukról.



Alex Cruz elmondta: a hiba a British Airways telefonos utastájékoztató rendszerének működését is akadályozza, ezért a cég azt kéri, hogy az utasok a BA Twitter-üzeneteit figyeljék, vagy keressék fel a légitársaság, illetve a Heathrow és a Gatwick repülőterek honlapját.



A cég már napközben kérte, hogy Heathrow-ra és Gatwickre senki ne menjen ki, mert óriási a zsúfoltság, különös tekintettel arra, hogy a számítógépes rendszer összeomlása a hagyományos május végi háromnapos hosszú hétvége első napján történt.



A hiba a BA teljes, globális informatikai hálózatát érinti, ezért sok külföldi repülőtéren is leálltak a cég járatai, és tízezrek rekedtek a légikikötőkben.



Sok utas a Twitteren és egyéb közösségi portálon arról számolt be, hogy órákig ült a repülőtereken elakadt BA-járatok fedélzetén.



A fennakadás várhatóan a következő napokra is kihat, elsősorban Heathrow-n.



A London nyugati határában fekvő hatalmas repülőtér Európa legnagyobb forgalmú légikikötője, amelynek évente 480 ezer - naponta átlagosan több mint 1300 - járat indítására és fogadására van hatósági engedélye. Heathrow e keret 98 százalékát meghaladó kapacitás-kihasználtsággal működik, így a szombatihoz hasonló incidensek tovagyűrűző hatásai mindig óhatatlanul hosszú ideig tartó rendkívüli forgalmi torlódásokat okoznak.



A GMB brit szakszervezeti szövetség - amely a polgári repülési ágazat alkalmazottait is képviseli - szombat esti közleményében a BA kiszervezési gyakorlatát bírálta. A GMB szerint a British Airways tavaly több száz "elkötelezett és hűséges" informatikus alkalmazottját eresztette szélnek, és az informatikai hálózat működtetését kiszervezte Indiába. Ezt a lépést sokak véleménye szerint "a puszta kapzsiság" vezérelte - áll a szakszervezet közleményében.



A British Airways ellenközleményben cáfolta, hogy a hibát a kiszervezés okozta volna, mondván: a cég soha nem tenne olyasmit, ami kikezdené informatikai rendszereinek integritását és biztonságát.

MTI