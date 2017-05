Vaddisznó rohangált az Izabella utcában

2017. május 28. 00:31

Vaddisznó okozott riadalmat Budapest belső kerületeiben, több videó is készült arról, ahogy a rendőrök megpróbálják befogni. A külső kerületekben gyakran járnak vaddisznók, az azonban ritkább, hogy a központba is bejutnak.

Rendőri kísérettel rohant egy vaddisznó Budapest belvárosában, a járókelők és az autósok is végignézték az állat ámokfutását. Az utca végén, a kereszteződésben majdnem egy autónak is nekiszaladt – számolt be a nem mindennapi esetről az M1 szombat esti Híradója.

Az egyik felvételt készítő férfi nyilatkozott a Híradónak: mint mondta, nagyon meglepődött, amikor hirtelen előtte termett egy vaddisznó az Izabella utcában. Éppen elővette a telefonját, hogy rendőrt hívjon, amikor egy járőr is meglátta az állatot és kék villogóval utána fordult.

Az állat átvágott a hetedik és a tizenharmadik kerületen, végül a Szent István parkban érték utol, ahol egy kutyafuttatóban befogták.

A környékbeliek először kutyának hitték az állatot.

A híradónak nyilatkozó vadász azt mondta: a vadállatok csak véletlenül tévednek lakott területre, és a városban gyakran riadtak. Ha nem zavarják meg őket, nem válnak veszélyessé.

A legutóbb több mint két éve okoztak felfordulást vaddisznók Budapest utcáin. Korábban még az is előfordult, hogy a Dunából kellett kimenteni egy több mint nyolcvan kilós vaddisznót.

hirado.hu - M1 Híradó