Tizenötezren tüntettek Tel-Avivban a békekötésért

2017. május 28. 09:59

Tizenötezren tüntettek szombat este Tel-Avivban a békekötésért a palesztinokkal, a Palesztin Állam megteremtéséért - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.

Több baloldali párt és szervezet közösen szervezte Tel-Aviv legnagyobb, Jichák Rabin meggyilkolt miniszterelnökről elnevezett terére "Két állam, egy remény" jelszóval a demonstrációt, amelyet a palesztin területeket elfoglaló, 1967-es, úgynevezett hatnapos háború héber naptár szerinti ötvenedik évfordulójára időzítettek.



A késő estig tartó béketüntetésen a palesztin-izraeli viszály kétállami megoldásáért, vagyis Izrael szomszédságában egy Palesztin Állam megteremtéséért szálltak síkra a szónokok.



A rendezvényen felolvasták Mahmúd Abbásznak, a Palesztin Hatóság elnökének a levelét. "Kötelességünk az elkövetkező nemzedékek felé, hogy véget vessünk a konfliktusnak. Együtt bátor békét köthetünk"- állt Abbász üzenetében.



A politikai beszédek mellett ismert baloldali művészek is felléptek, köztük a Balkan Beat Box és Achinoam Nini, aki 1994-ben a Vatikánban is énekelt II. János Pál pápának.



A tömeg a rendezvényen kifütyülte a színpadra lépő Jichák Hercogot, a parlamenti ellenzék és a baloldali-centrista közép Cionista Tábor nevű párt elnökét. Hercog a helyi média szerint elsősorban Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel folytatott sikertelen koalíciós tárgyalásai miatt vesztette el a baloldaliak jelentős részének a bizalmát.



Beszédében a politikus azzal vádolta a kormányfőt, hogy az előző évben elszalasztotta a békefolyamat újraindításának lehetőségét. A baloldali és a centrista pártok egységére szólított fel, amely előválasztásokkal döntené el, hogy melyik párt elnöke vezesse a jelenlegi kormány ellen a következő választáson fellépő ellenzéki tömböt.



"Tömegesen fogunk az utcákra vonulni, hogy tiltakozzunk a megszállás, az erőszak és a rasszizmus ellen, s mert a jobboldali kormány nem kínál reményt. Eljött a mi időnk megmutatni Trump elnöknek, hogy Izraelben nagy tábor támogatja a békét, és felszólít a megszállás, és a palesztin konfliktus lezárására" - írta Avi Buskila, a Békét most mozgalom igazgatója közleményében.

MTI