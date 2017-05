Programok sokasága várja a gyerekeket vasárnap

2017. május 28. 10:26

Nagykövetségek és kulturális intézetek bemutatóival, interaktív pénzügyi fejtörőkkel, ingyenes orvosi szűrésekkel, játékos programokkal várja a gyerekeket és a családokat szombaton és vasárnap a Városligetben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) és a fővárosi önkormányzat ingyenes gyereknapi rendezvénye, és vidéken is készülnek a legkisebbeknek kedves programokkal.

A programsorozatot bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes elmondta: a 27. éve megrendezett gyereknapi rendezvény egyike azon kulturális értékeket közvetítő programoknak, melyeket a fővárosi önkormányzat anyagilag és segítő munkaerő biztosításával is támogat. A tavalyi programsorozatra mintegy 400 ezer gyermek és felnőtt látogatott ki a Városligetbe.

A gyereknapon a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő gyerekek és családjaik színvonalas kulturális programon vehetnek részt a közhasznú szervezet munkájának köszönhetően. Idén több mint 500 nehéz sorsú magyarországi és határon túli gyereket hívnak meg külön a rendezvényre, utaztatásukat és ellátásukat az NGYSZ vállalta – emelte ki Edvi Péter, a szolgálat elnöke.

A Városligetbe kilátogat az NGYSZ fogászati busza, amelyen a szervezet önkéntes fogorvosai ingyenes fogászati vizsgálatot végeznek el a gyerekeken. Tavaly mintegy 800 gyereket tudtak megvizsgálni két nap alatt.

A gyerekeket interaktív pénzügyi játékokkal, fejtörőkkel és nyereményjátékokkal várja az OTP Bank Kalandparkja, a MobileKids sátorban pedig KRESZ-teszttel, a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos játékokkal hívják fel a legkisebbek, a 4-10 éves korosztály figyelmét a biztonságos közlekedési magatartásformákra. A biztonságos internethasználatot népszerűsítő számítógépes és kvízjátékokkal, vetélkedőkkel, hasznos tanácsokkal szolgál a Biztonságos Internet Sátor.

Vasárnap a Napozóréten a Budapesten akkreditált nagykövetségek és kulturális intézetek mutatkoznak be a Nemzetek utcáján: 38 ország, köztük például India, Indonézia, Japán, Norvégia képviselete, valamint az Európai Bizottság képviselete és az Országgyűlés várja az érdeklődőket színes programokkal.

A Magyar Honvédség katonairendész-bemutatóval, előadásokkal, fegyver- és harckocsi-bemutatókkal fogadja a családokat. A jó hangulatról zenei fellépők, bohócok, táncbemutatók is gondoskodnak a gyereknapi programsorozat két színpadán. A részletes gyereknapi program a www.gyermekmento.hu oldalon is megtekinthető.

Ingyenes a gyerekeknek a Gyermekvasút

A MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasútján vasárnap, gyereknap alkalmából a 14 éven aluliak díjmentesen utazhatnak. Hűvösvölgy állomáson egész nap színpadi programokkal kedveskednek a látogatóknak, fellép az Apacuka zenekar, az Animal Cannibals, Kovácsovics Fruzsina, Fedor Kyra és Farkasházi Réka is – közölte a MÁV az MTI-vel.

A zenei programok mellett a vasútállomáson kertivasutazhatnak, hajtányozhatnak is a gyerekek vagy részt vehetnek egy bűvészelőadáson is. Több helyszínen lesz vasútmodell-bemutató a Gyermekvasút Vasútmodellező Szakköre és a Széchenyi Vasútmodellező Club részvételével, illetve környezetvédelmi oktató műsort is tart az Élő Mini-Világ Alapítvány.

A Piatnik játszósarokban többféle társasjátékot lehet kipróbálni, de lesz tűzoltóautó-bemutató, alkotóház és gyermekfoglalkoztató is. A nap folyamán a Gyermekvasút történetét bemutató kiállítás várja a látogatókat.

Vidéken sem unatkoztak a gyerekek

Pörögtek a körhinták, zakatolt a mesevasút, trambulinon ugrálnak a gyerekek – Szombathelyen egész hétvégén minden róluk szól, így aki szeretett volna, egy tűzoltóautóba is beülhetett. Egerváron rendőrségi játékautóval száguldozhattak a legkisebbek, vagy akár a sárkánnyal is megküzdhettek.

Lentiben a kisvasút indulását várhatják izgatottan a családok. Ha pedig valaki ma Szekszárdon jár, egy igazi mesefesztiválon találhatja magát. Bárkiből lehetett Hamupipőke egy pillanat alatt, vagy folyamatosan hallgathat mesét. Sopronban is hangoltak a gyerekek a vasárnapra, sokan kipróbálták a kiállított játékokat.

hirado.hu