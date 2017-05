Egyszülős családokat támogatna az LMP

2017. május 28. 11:57

Egyszülős családokat támogató programcsomagot nyújt be a parlamentnek az LMP, ennek részeként megemelnék a családi pótlékot, módosítanák a tartásdíj szabályozását és biztosítanák a rugalmas munkavégzést is.

Ábrahám Júlia, az ellenzéki párt országos elnökségi tagja MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, : mára minden ötödik családban egy szülő neveli a gyermekét Magyarországon, ez 350 ezer egyszülős családot és több mint félmillió ilyen családban nevelkedő gyermeket jelent. A Fidesz-kormány nem törődik ezekkel a családokkal, a családtámogatási rendszer előnyeit csak a jómódban élő, sokgyerekes, kétszülős családok élvezhetik - jegyezte meg.



Az egyszülős családok csaknem kétharmada szegénységben él, ezen és a családpolitikán változtatni kell - jelentette ki. Ennek érdekében az LMP az egyszülős családok védelmét célzó programcsomagot nyújt be a parlamentnek.



A csomag részeként az egyszülős családoknak járó családi pótlék összegét 20 ezer forintra emelnék. Emellett a nagycsaládosokat megillető kedvezményeket kiterjesztenék az egyszülős családokra, hogy az ilyen családban nevelkedő gyerekek is kedvezményesen étkezhessenek az iskolában, és a felsőbb évfolyamokon ingyen kapják a tankönyveket.



Az LMP a tartásdíjjal kapcsolatban jelezte, el kívánják érni, hogy a bíróság a kötelezett tényleges anyagi helyzete alapján állapítsa meg a tartásdíjat. Emellett a tartásdíj bírósági behajtásának határidejét két hónapra rövidítenék, és a bíróságnak a sikertelen behajtásról hivatalból kellene értesítenie a gyámhatóságot, hogy megindulhasson a tartásdíj állami megelőlegezése. A megelőlegezett tartásdíj maximális összegét az ellenzéki párt felemelné, azt szerintük a gyermek életkorától, helyzetétől és a korábban megítélt tartásdíj nagyságától függően kellene megállapítani. A megelőlegezett tartásdíj folyósítását a gyermek tankötelezettségi koráig kell biztosítani - írta Ábrahám Júlia.



A párt biztosítaná a rugalmas munkavégzés választhatóságát és a bölcsődék rugalmas nyitva tartását is, növelné a bölcsődei férőhelyek számát, támogatást adna gyermekfelügyeleti szolgáltatás igénybevételéhez, és az önkormányzati szociális bérlakások kiutalásánál előnyben részesítenék az egyszülős családokat.



Az LMP jogi segítséget is nyújtana az egyszülős családoknak: a programcsomag részeként központi jogsegély-szolgálatot hozna létre gyermek-elhelyezési, kapcsolattartási ügyekben, továbbá a gyermekjóléti szolgálatoknak előírná családi tanácsadók alkalmazását, akik felvilágosítást adnának a láthatással kapcsolatos problémák esetén, és ingyenes közvetítést (mediációt) is nyújtanának.

MTI