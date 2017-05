Újraindulnak a British Airways járatai

2017. május 28. 12:36

Fokozatosan elkezdte londoni járatainak újraindítását vasárnap a British Airways légitársaság, amelynek működését szinte teljesen megbénította globális informatikai rendszerének előző napi összeomlása. A cég azonban továbbra is jelentős késések és járattörlések lehetőségére hívta fel utasai figyelmét.

A számítógépes hálózat kiesése elsősorban a BA két legnagyobb londoni bázisrepülőterén, Heathrow-n és Gatwicken okozott súlyos fennakadást. A hiba azonban a BA teljes, globális informatikai hálózatát érintette, ezért sok külföldi repülőtéren is leálltak a British Airways járatai, és tízezrek rekedtek a légikikötőkben.



A Heathrow repülőtérről Budapestre közlekedő, BA866-os számú vasárnap délelőtti járat kisebb késéssel felszállt, de a BA874-es számú kora délutáni budapesti járatot a British Airways törölte. A két órával későbbi BA868-as budapesti járatot a Heathrow információs szolgálata indulásra jelölte, de az esti gépről, amely hétfő reggel indulna vissza Budapestről, vasárnap kora délután még nem volt információ.



A British Airways közölte: reméli, hogy vasárnap a Heathrow-ról közlekedő járatok nagy részét el tudja indítani, Gatwicken pedig "normálishoz közeli" forgalomra számít, de kérte az előző napon törölt járatok utasait, hogy vasárnap csak akkor menjenek ki a repülőterekre, ha visszaigazolt átfoglalásuk van más járatokra.



A BA közleménye szerint az érintett utasok november végéig igényelhetnek teljes visszatérítést vagy átfoglalást későbbi járatokra.



A légitársaság kérte utasait, hogy őrizzék meg a felfordulás idején vásárolt élelmiszerek nyugtáit, valamint az általuk igénybe vett tömegközlekedési eszközök menetjegyeit és szállodaszámláikat, mert a BA-től ezekre is visszatérítést kérhetnek.



A British Airways megígérte azt is, hogy a Heathrow-n felhalmozódott poggyásztömeget futárszolgálattal, ingyenesen a lehető legrövidebb időn belül visszaszállítja azoknak az utasoknak, akik nem tudtak elutazni.



A FlightAware online járatkövető szolgáltatás összesítése szerint a számítógépes hálózat összeomlása utáni első 24 órában Heathrow-n 126 induló és 148 érkező, Gatwicken 35 induló és 33 érkező járatot töröltek.



Alex Cruz, a British Airways vezérigazgatója szombat este a Twitter üzenőportálon megjelent videóüzenetében közölte: a hiba elhárításán dolgozó szakértők úgy vélik, hogy az informatikai rendszer összeomlásának közvetlen oka áramellátási probléma lehetett.



Cruz nem részletezte, hogy ez az áramellátási gond hol jelentkezett, kijelentette ugyanakkor: nincsenek arra utaló jelek, hogy a British Airways számítógépes rendszerét kibertámadás érte volna.



A fennakadás várhatóan a következő napokra is kihat, elsősorban Heathrow-n.



A London nyugati határában fekvő hatalmas repülőtér Európa legnagyobb forgalmú légikikötője, amelynek évente 480 ezer - naponta átlagosan több mint 1300 - járat indítására és fogadására van hatósági engedélye. Heathrow e keret 98 százalékát meghaladó kapacitás-kihasználtsággal működik, így a mostanihoz hasonló kiesések tovagyűrűző hatásai mindig óhatatlanul hosszú ideig tartó rendkívüli forgalmi torlódásokat okoznak.

MTI