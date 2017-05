Tovább csökkent a Schulz vezette SPD népszerűsége

2017. május 28. 12:45

Tovább csökkent a Martin Schulz vezette Német Szociáldemokrata Párt (SPD) választói támogatottsága, egy vasárnap ismertetett felmérés szerint az őszi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra készülő pártot az öt évvel ezelőtti választáson elszenvedett vereségnél is nagyobb kudarc fenyegeti. A meredeken csökkenő népszerűségű szociáldemokraták vezetőit már az előző kancellárjelölt, Peer Steinbrück is bírálja.

A 2013-ban tartott Bundestag-választáson az SPD kampányát kormányfőjelöltként vezető Peer Steinbrück szerint a szociáldemokraták több súlyos hibát elkövettek, amióta Martin Schulz az év elején átvette az irányítást.



Szerinte a realitásérzék elveszítéséről tanúskodik, hogy márciusban a rendkívüli elnökválasztó kongresszuson a küldöttek a szavazatok 100 százalékával választották meg vezetőjüknek az Európai Parlament volt elnökét. Az ellenszavazat és tartózkodás nélküli támogatás azt mutatta, hogy a párton eluralkodott a "Schulz-őrület" és az örömittasság, ami meglepte a választóközönséget. Sokan azt gondolták, hogy az SPD élére "Erich Schulz-Honecker" került - mondta Peer Steinbrück a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című vasárnapi lapnak, utalva Erich Honecker néhai NDK-s pártállami vezetőre.



Az SPD a második súlyos hibát az elveszített Saar-vidék tartományi választási kampányában követte el, amikor jelezte, hogy készen áll koalícióra lépni az NDK-s állampárt utódszervezetéből kialakult Baloldallal (Die Linke) és a Zöldekkel. A pártok színe alapján vörös-vörös-zöld koalíciónak nevezett felállás egy nyugati tartományban "egész egyszerűen elfogadhatatlan" a választók számára - húzta alá Peer Steinbrück. Szerinte inkább egy szociálliberális - a liberális FDP-vel kötendő - koalíció mellett kellet volna letenni a garast.



Az FDP-ről szólva hozzátette, hogy a párt elnöke, Christian Lindner "laza, és nem mesterkélt" stílusát értékelik a választók, vele szemben viszont az SPD-s politikusok gyakran "komorak, és szentül hisznek küldetésükben". Nagyon fontosnak tartják magukat és politikájukat, úgy érzik, hogy "nem is élet-halál kérdéséről, hanem annál is többről van szó".



A politika tartalmi kérdéseit illetően további gond, hogy a párt nem összpontosít eléggé a társadalmi igazságosság ügyére - mondta Peer Steinbrück a FAS-nak.



A Bild am Sonntag című vasárnapi lapban ismertetett új közvélemény-kutatási adatok szerint az SPD a szavazatok 25 százalékát gyűjtené össze, ha most vasárnap lenne a Bundestag-választás, ami 1 százalékpontos csökkenés az egy héttel korábbihoz képest, és elmarad a 2013-ban elért 25,7 százalékos választási eredménytől.



A felmérést készítő Emnid intézet mérései szerint a szociáldemokraták népszerűsége a Martin Schulz színre lépésével megindult erősödés révén április elején 33 százalékon tetőzött, és azóta hetente legalább 1 százalékponttal süllyed.



A legnagyobb vetélytárs, az Angela Merkel kancellár vezette jobbközép CDU/CSU pártszövetség - az SPD jelenlegi koalíciós társa - viszont kikerült a menekültválság révén kialakult népszerűségi hullámvölgyből, második hete 38 százalékon áll, megközelítve a 2013-ban elért 41,5 százalékot.



Amennyiben közvetlenül lehetne kancellárt választani, Angela Merkelre 52 százalék, Martin Schulzra 29 százalék szavazna. Februárban még Schulz vezetett 46:40 százalékos aránnyal.



A Bundestag ellenzéki oldalán a Zöldek 1 százalékponttal 8 százalékra erősödtek, a Baloldal 1 százalékponttal 8 százalékra gyengült.



A Bundestagba bejutna a CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) is, amely harmadik hete 8 százalékon stagnál.



Az FDP visszaszerezné 2013-ban elveszített képviseletét a szövetségi parlamentben, egy százalékponttal erősödve 8 százalékon áll, ami hétéves csúcs, 2010 óta a legnagyobb támogatottság. Más párt nem lépné át az 5 százalékos bejutási küszöböt.



A felmérést május 18. és 23. között végezték 1703 ember megkérdezésével, az adatok a szavazókorú népességre nézve reprezentatívak.

MTI