Fidesz: a többség elutasítja Brüsszel politikáját

2017. május 28. 12:54

A Fidesz szerint a nemzeti konzultációhoz kapcsolódó országjáró körút visszaigazolta, hogy az emberek döntő többsége támogatja a kormányt, elutasítja Brüsszel elhibázott bevándorláspolitikáját és kiáll Magyarország szuverenitása mellett.

Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója vasárnap, Budapesten tartott sajtótájékoztatón elmondta, a Fidesz az elmúlt négy hétben több mint százharminc településen tartott fórumot, amelyeken több mint 30 ezer emberrel találkoztak.



Kiemelte továbbá, hogy a nemzeti konzultáció visszaküldött íveinek száma már most, a szerdai határidő előtt meghaladja az 1,6 milliót, ami rekordot jelent, hiszen soha korábban nem vettek még részt ennyien a konzultációban.



A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, úgy érzik, az emberek aggódnak azért, mert Brüsszel elhibázott politikája veszélyezteti Magyarországot, veszélyezteti az ő biztonságukat is. "A magyar emberek nem akarják migránsokkal elárasztani az Európai Uniót, nem akarják migránsokkal elárasztani hazánkat sem, féltik a településeiket, a faluikat, a városaikat, a saját és gyermekeik biztonságát" - fogalmazott.



Hidvéghi Balázs szólt arról is, az embereket mélyen felháborítja, hogy a "magyar baloldal a bevándorlás pártján áll, lebontaná a kerítést, és Brüsszel érdekében emel szót, legutóbb is megszavazott egy Magyarországot elítélő határozatot az Európai Parlamentben".



A kormánypárti politikus hangsúlyozta, a fórumokon a legnagyobb felháborodást az váltotta, hogy az Európai Parlament határozatban kérte számon egy terrorizmus vádjával Magyarországon jogerősen elítélt férfi szabadon bocsátását. Ez egyrészt támadja a független magyar bíróság döntését, másrészt egy olyan ember szabadon engedését szorgalmazza, aki rátámadt a magyar határőrökre, köveket és vasdarabokat dobált, valamint hangosbeszélővel lázította az illegális bevándorlókat - mondta Hidvéghi Balázs, aki szerint az EP mindezt akkor kéri számon Magyarországon, amikor néhány nappal ezelőtt Manchesterben ártatlan embereket gyilkoltak terroristák.



Emellett az is sokak aggodalmát váltja ki, hogy a Brüsszel által tervezett energiaunió veszélybe sodorná a hatósági árképzést és a rezsicsökkentést - tette hozzá a Fidesz kommunikációs igazgatója.



Hidvéghi Balázs elmondta, a kormány csak akkor tud hatékonyan fellépni "Brüsszel és a Soros-szervezetek nyomásgyakorlása" ellen, ha minél többen visszaküldik a nemzeti konzultációs kérdéssort jövő hét szerdáig.

MTI