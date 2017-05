Kajak-kenu vk - Újabb öt magyar érem, közte két arany

2017. május 28. 13:46

A magyar versenyzők újabb öt érmet, két-két aranyat és ezüstöt, valamint egy bronzot nyertek a vasárnap délelőtti 200 és 500 méteres döntők során a Szegeden zajló kajak-kenu világkupa-versenyen.

A szombati 1000 és 500 méteres döntők során ugyancsak öt érmet, három aranyat, illetve egy-egy ezüstöt és bronzot szereztek a magyarok, akik így a délutáni záró váltóversenyek előtt tíz dobogós hellyel állnak.



Vasárnap délelőtt 12 finálét bonyolítottak le, s ezek közül csak háromban - férfi C-2 500 és K-1 200 méteren, valamint női K-2 500 méteren - nem volt magyar hajó.



A legrövidebb táv döntői mindjárt egy magyar éremmel kezdődtek, a női kajakpárosok versenyében Hagymási Réka és Szabó Ágnes remek versenyzéssel szerezte meg a harmadik helyet az ukránok és az olaszok mögött. Mögöttük Kiss Blanka és Malcsiner Eszter duója érkezett be a negyedik helyen. Mindkét egység már a péntek délutáni előfutamból kvalifikálta magát a legjobbak közé, azaz a szombati középfutamot kihagyhatta.



"Viszonylag friss páros vagyunk, de az előfutam után reménykedtünk egy jó helyezésben. Jól jött ki a lépés, közösen készülünk a válogatóra, meglátjuk mi lesz" - fogalmazott a parton Szabó Ágnes.



A női kenupáros, Bonyai Regina és a mindössze 15 éves Molnár Rebeka hatodik helye után a riói olimpikon Hajdu Jonatánért szoríthatott a Maty-ér közönsége. A Dunaferr 20 esztendős kenusa nagyot küzdött a döntőben, de végül leszorult a dobogóról, s a negyedik helyen végzett.



A női kajakosok hasonló számában aztán Lucz Dóra alaposan kárpótolta a szurkolókat, ugyanis a jó rajt után nagy csatát vívott az új-zélandi Aimee Fisherrel, majd némi meglepetésre meg is nyerte a számot, amely az olimpia műsorán is szerepel.

Lucz Dóra elsőként ér célba a női kajak egyesek 200 méteres döntőjében a szegedi kajak-kenu világkupaversenyen 2017. május 28-án. MTI Fotó: Kovács Tamás



"Nem nézelődtem, csak nyomtam" - értékelt a parton az UTE kétszeres U23-as világbajnok kajakosa. - "Nagyon örülök, hogy sikerült győznöm. Nagy előny volt számomra a hazai közönség, nagy biztatást kaptam tőlük. Ez az első érmem világkupáról, boldog vagyok."



A folytatásban a női kenusok 200 méteres egyes döntőjében Devecseriné Takács Kincső végig az élbolyban haladt, s előbb úgy tűnt, hogy harmadikként haladt át a célvonalon, de végül a célfotó másodiknak hozta ki.



"Én úgy láttam, hogy mindkét kanadai előttem van, nagy fegyvertény, hogy az egyiket meg tudtam előzni" - mondta a győri kenus, aki elárulta: a futamra nem nagyon emlékszik.



"Azt tudom, hogy a rajtom jó volt, s a hátszélben próbáltam egy jó ritmust találni. Úgy tűnik, sikerült" - tette hozzá.



Ötszáz méteren a szombaton 1000 méteren győztes kajakos Kopasz Bálint jól kezdett, 250 méternél vezetett is, a végére azonban elfáradt, s ezúttal meg kellett elégednie az ötödik hellyel. A szám másik magyar indulója, Bárdfalvi Márk hetediként ért a célba.



A női kenupárosok fél kilométeres fináléjában ugyancsak két egységgel képviseltették magukat a magyarok, s közülük a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső duó uralta is a mezőnyt. Jól kezdtek, már féltávnál is ők vezettek, majd a második 250 méteren még növelték is az előnyüket, s ezzel megismételték a múlt heti, portugáliai vk-n aratott sikerüket. Lakatos Zsanett és Molnár Csenge ötödik lett.

Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső elsőként ért célba MTI Fotó: Kovács Tamás



"Nem érzékeltem a többieket, csak örültem, hogy közeledik a cél" - fogalmazott Balla. - "Nem tartalékoltunk semmit, az elején nyomtuk, ami a csövön kifér, s aztán még a hajrája is maradt erőnk. Maximálisan sikerült megvalósítanunk azt, amit elterveztünk."



A program az 500 méteres kajaknégyesek döntőivel zárult. A férfiaknál ugyan két hazai egység is bejutott a legjobb kilenc közé, de az egyik egy betegség miatt végül nem állhatott rajthoz. A másik, Noé Zsombor, Tóth Dávid, Németh Viktor Máté és Mozgi Milán ötödikként zárt az erős mezőnyben.



A nőknél ott volt a rajtnál mindkét magyar négyes, s a várakozásoknak megfelelően közülük a rutinosabb, a Takács Tamara vezette Takács, Hagymási Réka, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta kvartett teljesített jobban. Az új-zélandi csapat fölényesen nyert, de mögötte szoros csata alakult ki, s ebből a magyarok jöttek ki a legjobban. Másodikként zártak, mögöttük a spanyolok és a Racskó Fruzsina, Malcsiner Eszter, Szabó Ágnes, Szénási Zsófia négyes jött be a harmadik és negyedik helyen.

"Nem lehetek elégedetlen. A legfontosabb az, hogy három olimpiai számban is nyerni tudtak a versenyzőink, három különböző szakágban" - értékelt az MTI-nek Hüttner Csaba szövetségi kapitány, hozzátéve, hogy egyedül a férfi kenu sikerült egy kicsit gyengébben, de dolgoznak rajta, vannak terveik arra, hogy hogyan tudják frissíteni ezt a szakágat, s eredményesebbek lenni.



"De ezzel együtt nagyon boldog vagy, főleg Kopasz Bálint, Lucz Dóri és a női kenupáros győzelmét látva úgy gondolom, hogy abszolút elégedettek lehetünk. Ez azt mutatja, hogy még a felkészülés közben is versenyképesek vagyunk, bár a mi versenyzőink még a válogatókra készülnek" - fogalmazott Hüttner Csaba.



A szegedi regattán, amely az idei gyorsasági vk-sorozat második állomása, 66 ország versenyzői küzdenek.



később:

váltó előfutamok 14.00

váltó döntők 16.15

A vasárnapi dobogósok

A szegedi kajak-kenu világkupa vasárnapi döntőinek dobogósai és a további magyarok eredményei:

férfiak:



K-1 200 m:



1. Liam Heath (brit) 34.259 mp

2. Maxime Beaumont (francia) 34.313

3. Carlos Garrote (spanyol) 34.536

...10. (a B döntőben 1.) Birkás Balázs

...11. (a B döntőben 2.) Horváth Bence



K-1 500 m:



1. Josef Dostál (cseh) 1:38.020 p

2. Roi Rodriguez (spanyol) 1:38.428

3. Oleh Kuharik (ukrán) 1:38.528

...5. Kopasz Bálint 1:38.920

...7. Bárdfalvi Márk 1:40.089



K-4 500 m:



1. Németország 1:18.748 p

2. Spanyolország 1:19.340

3. Csehország 1:19.925

...5. Magyarország (Noé Zsombor, Tóth Dávid, Németh Viktor Máté, Mozgi Milán) 1:20.640



C-1 200 m:



1. Henrikas Zustautas (litván) 38.008 mp

2. Zaza Nadiradze (grúz) 38.323

3. Ivan Stil (orosz) 38.415

4. Hajdu Jonatán 38.615



C-2 500 m:



1. Ivan Stil, Viktor Melantyev (orosz) 1:39.605 p

2. Dmitro Iancsuk, Taras Miscsuk (ukrán) 1:41.158

3. Adrián Sieiro, Sergio Vallejo (spanyol) 1:41.497

...11. (a B döntőben 2.) Sarudi Pál, Fekete Ádám

...13. (a B döntőben 4.) Vasbányai Henrik, Varga Dávid



nők:



K-1 200 m:

1. Lucz Dóra 39.411 mp

2. Aimee Fisher (új-zélandi) 39.718

3. Sarah Guyot (francia) 39.942

...20. (a C döntőben 2.) Vad Ninetta



K-2 200 m:



1. Marija Kicsaszova, Anasztaszja Horlova (ukrán) 36.922 mp

2. Susanna Cicali, Francesca Genzo (olasz) 37.376

3. Hagymási Réka, Szabó Ágnes 37.722

4. Malcsiner Eszter, Kiss Blanka 38.191



K-2 500 m:



1. Lisa Carrington, Caitlin Ryan (új-zélandi) 1:38.349 p

2. Kira Stepanova, Jelena Anjusina (orosz) 1:40.880

3. Anja Osterman, Spela Ponomarenko-Janic (szlovén) 1:41.842

...18. (a B döntőben 9.) Lucz Dóra, Nagy Flóra



K-4 500 m:



1. Új-Zéland 1:30.754 p

2. Magyarország 1 (Takács Tamara, Hagymási Réka, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta) 1:31.454

3. Spanyolország 1:31.808

4. Magyarország 2 (Racskó Fruzsina, Malcsiner Eszter, Szabó Ágnes, Szénási Zsófia) 1:32.462



C-1 200 m:



1. Laurence Vincent-Lapointe (kanadai) 45.842 mp

2. Devecseriné Takács Kincső 46.157

3. Katie Vincent (kanadai) 46.295

...9. Lakatos Zsanett 48.672



C-2 200 m:



1. Andrea Santos De Oliveira, Angela Aparecida Elias Da Silva (brazil) 44.061 mp

2. Nadya Crossman-Serb, Anne-Sophie Lavoie-Parent (kanadai) 44.946

3. Darja Harcsenko, Alja Almakajeva (orosz) 45.099

...6. Bonyai Regina, Molnár Rebeka 47.569



C-2 500 m:



1. Devecseriné Takács Kincső, Balla Virág 1:57.242 p

2. Laurence Vincent-Lapointe, Katie Vincent (kanadai) 1:58.696

3. Irina Andrejeva, Aleszja Romasenko (orosz) 1:59.688

...5. Lakatos Zsanett, Molnár Csenge 2:03.996

MTI