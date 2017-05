Spöttle: egy támadás után visszahúzódnak a terrorsejtek

2017. május 28. 14:18

Tipikus, hogy egy-egy terrortámadás után a helyi „alvósejtek” néhány hétre visszahúzódnak, nehogy felhívják magukra az ilyenkor rendkívül aktív terrorelhárító szervek figyelmét – mondta Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.

A szakértő ezt arra utalva mondta, hogy csökkentették a nagy-britanniai terrorkészültségi szintet a hétfő éjjeli manchesteri robbantásos merénylet után elrendelt legmagasabb, kritikus szintről. A szombaton bejelentett intézkedés alapján a készültségi szint visszaállt a korábbi, második legmagasabb szintre, amely a hivatalos meghatározás szerint súlyos mértékű terrorfenyegetettséget jelez, de nem számol azonnali újabb terrortámadás veszélyével.

Georg Spöttle hozzáfűzte: a néhány hetes visszavonulás után a terrorsejtek akkor lendülnek újra akcióba, amikor az elhárítás ébersége alábbhagy. A szakértő csalódást keltőnek nevezte, hogy, noha ezt az elkövetőt is ismerték a hatóságok, „mégsem tettek semmit”. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a merénylő az elmúlt időben járt Düsseldorfban és Líbiában is. Azt is tudták róla, hogy apja és 19 éves öccse is radikális, az előbbi korábban az Al-Kaida tagja volt, testvére pedig az Iszlám Állam nevű terrorszervezet katonájának vallja magát – közölte.

A hétfő éjjeli öngyilkos merényletet a líbiai származású, de manchesteri születésű és brit állampolgárságú, 22 éves Salman Abedi követte el a Manchester Arena rendezvényközpontban. A merényletben 22-en meghaltak, 117-en szenvedtek kórházi ellátást igénylő sérüléseket. A merénylettel összefüggésben 11 ember van őrizetben.

MTI - M1