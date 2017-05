Kamerát visel hamarosan minden izraeli rendőr

2017. május 28. 14:41

Kamerát visel hamarosan minden izraeli rendőr, mert kiderült, hogy kevesebb a panasz a kamerával felszerelt rendőrök ellen - értesült a Háárec című újság honlapja vasárnap.

Már az idei év közepétől a szolgálatban lévő rendőrök felszerelése közé tartozik majd a testükön hordott kamera, miután egy hosszan tartó kísérlet bebizonyította, hogy "jelentősen pozitív hatást lehet elérni segítségével a nagyközönséggel való viselkedésben és a bíróságok bizonyítási eljárásaiban".



A kísérletben részt vevő rendőrőrsökön negyedével kevesebb panaszt emeltek a többi poszthoz képest a rendfenntartókkal szemben. A rendőrtisztek is elégedettek voltak a kamerákkal a próba idején, mert előnyösen változtatta meg beosztottjaik hozzáállását.



A már régebben kamerával felszerelt rendőröknél az is kiderült, hogy akkor volt a legnagyobb hatással a filmezés, ha az érintettek tudtak róla, hogy rögzítik a történéseket. Összesen százharmincnyolcan, négy rendőrállomás forgalmi rendőrei és járőrei, valamint a Negev-sivatag és Jeruzsálem vidékének rendfenntartói vettek részt az előzetes kísérletben 2016 augusztusa és 2017 januárja között.



Összesen 5245 videofelvételt rögzítettek a "bekamerázott" közrendőrök, ebből 379 esetben gyanúsítottakat vettek őrizetbe. Húsz felvételt később felhasznált az ügyészség a bírósági eljárásoknál.



A kamerás kísérlet előtt az derült ki egy közvélemény-kutatásból, hogy a megkérdezett izraelieknek csak kevesebb mint a fele bízott meg körzetének rendőrségében. Viszont egy újabb felmérés szerint bizalmuk ötvenhat százalékkal növekedett, amikor a kamerás rendőrökkel találkoztak.



Maguk a rendőrök arról számoltak be, hogy kamerákkal felszerelve jobban ellenőrzésük alatt tudták tartani az eseményeket, jobban értették azokat a helyzeteket, ahová kihívták őket, és gyorsabban sikerült megoldaniuk a problémákat.



Elismerték, hogy "bekamerázva" jobban figyeltek saját szavaikra és viselkedésükre, magabiztosabbak is voltak, ami tükröződött a felvételeken. Különösen éjjel - amikor nem lehetett látni a kamerákat - eredményesebben dolgoztak, ha tájékoztatták ügyfeleiket a készülő videofelvételekről.

MTI