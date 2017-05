Monacói Nagydíj - Vettel idénybeli harmadik sikere

2017. május 28. 17:12

Sebastian Vettel nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíjat vasárnap.

A futam előtt Indianapolisból a csapatrádión keresztül Fernando Alonso köszöntötte az őt helyettesítő Jenson Buttont. A kétszeres világbajnok spanyol pilóta a legendás Indy 500-as versenyen áll rajthoz vasárnap, ezért vállalta a versenyhétvégét a tavaly visszavonult, vb-győztes brit, aki 306. futamát teljesítette.



A rajtot jól kapták el az élen haladók, nem változott a sorrend, és baleset sem bonyolította a helyzetet. Fokozatosan távolodtak egymástól a versenyzők, az első körökben senki nem kereste igazán az előzési lehetőséget. Az élen autózók közül egyedül a hetedik helyről rajtolt Sergio Perez csúszott hátra bokszkiállás miatt, a gumicsere mellett új orrkúpot is kapott.



A negyedik helyen autózó Max Verstappen a 34. körben váltott új abroncsokra, Valtteri Bottas azonnal reagálva egy körrel később követte, s visszajött a harmadik pozícióba, holland riválisa elé. Ezzel beindultak a kerékcserék az élbolyban. A Ferrari két pilótája közül Sebastian Vettel később jött ki az addig az élen autózó Kimi Räikkönennél, és ez a németnek kedvezett, átvette a vezetést, és a folytatásban növelni is tudta a különbséget.



Egy meglazult csatornafedél okozott defekteket a verseny utolsó harmadának elején, ám az élmezőny állásába nem szólt bele, húsz körrel a leintés előtt Vettel, Räikkönen, Ricciardo, Bottas, Verstappen, Sainz, Hamilton, Grosjean volt az első nyolc sorrendje.



A hatvanadik körben az alagút bejárata előtt Button és Pascal Wehrlein ütköztek, utóbbi autója az oldalára borulva csúszott a falnak. Mindketten feladták a viadalt, jött a biztonsági autó, így többen is érkeztek a bokszba. A safety car bentléte alatt a másik Sauber, Marcus Ericsson is falnak ütközött, így mindössze 12 kör maradt a futamból az újraindítás után. Ekkor azonban már nem változott a sorrend az élen, így Vettel - Räikkönent és Ricciardót megelőzve - győzött.



Ezzel növelte előnyét a vb-pontversenyben legfőbb riválisa, a hetedikként célba érő brit Lewis Hamilton előtt.



A négyszeres világbajnok Vettel idénybeli harmadik diadalát aratta a szezonnyitó ausztrál, illetve a bahreini viadal után, és tovább folytatódott remek sorozata, hiszen még nem végzett a második helynél hátrébb idén. Monte-Carlóban 2011 után másodszor nyert.



A világbajnokság két hét múlva a Kanadai Nagydíjjal folytatódik.

A vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján):

Végeredmény, Monacói Nagydíj (78 kör, 260,286 km, a pontszerzők):



1. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:44:44.340 óra

2. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 3.145 másodperc hátrány

3. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 3.745 mp h.

4. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 5.517 mp h.

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 6.199 mp h.

6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso) 12.038 mp h.

7. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 15.801 mp h.

8. Romain Grosjean (francia, Haas) 18.150 mp h.

9. Felipe Massa (brazil, Williams) 19.445 mp h.

10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 21.443 mp h.

pole pozíció: Räikkönen



A vb-pontverseny állása 6 futam után (még 14 van hátra):



1. Vettel 129 pont

2. Hamilton 104

3. Bottas 75

4. Räikkönen 67

5. Ricciardo 52

6. Verstappen 45

7. Sergio Perez (mexikói, Force India) 34

8. Sainz 25

9. Massa 20

10. Esteban Ocon (francia, Force India) 19

11. Nico Hülkenberg (német, Renault) 14

12. Grosjean 9

13. Magnussen 5

14. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 4

15. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 4



csapatok:

1. Ferrari 196

2. Mercedes 179

3. Red Bull 97

4. Force India 53

5. Toro Rosso 29

6. Williams 20

7. Renault 14

8. Haas 14

9. Sauber 4

MTI