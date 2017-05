Kanyaró - figyelmeztetik a csíksomlyói zarándokokat

2017. május 29. 17:10

Hargita megye tiszti főorvosa eltanácsolja a szombati csíksomlyói zarándoklattól azokat a kisgyerekeket, akik még nem kaptak kanyaró elleni védőoltást, és az oltásaik ellenőrzésére kéri a zarándoklatra készülő fiatal felnőtteket.

Tar Gyöngyi az MTI-nek hétfőn elmondta: Csíksomlyón egy félnomád életmódban élő közösség tagjainál jelentkezett a járvány, már 18 személynél állapították meg a kanyarós megbetegedést. Hozzátette: a megbetegedetteket kórházban kezelik, de megtörténhet, hogy a környezetükben olyanok élnek, akik már fertőznek, de még nem mutatják a betegség tüneteit. Azt is megjegyezte: a kanyarónak rendkívül magas a ragályossági indexe. A be nem oltottak nagy valószínűséggel elkapják a betegséget, ha fertőzöttekkel találkoznak.



A tiszti főorvos szerint nincs okuk aggódni azoknak a zarándokoknak, akiket kétszer oltottak be kanyaró ellen. Hozzátette: Magyarországon 1978-tól vezették be a teljes védettséget biztosító második oltást.



"Azt ajánlom, hogy be nem oltott kisgyerekeket ne hozzanak a búcsúba, és azok a fiatal felnőttek, akik nem biztosak abban, hogy kétszer kaptak már kanyaró elleni védőoltást, tájékozódjanak a zarándoklat előtt a háziorvosuknál, iskolaorvosuknál, és csak akkor jöjjenek, ha biztosak abban, hogy védettséggel rendelkeznek" - fogalmazott Tar Gyöngyi.



A tiszti főorvos elmondta: a Csíksomlyón megfertőződött közösség tagjait azóta beoltották, de nem kizárt, hogy más csíksomlyóiak is elkapták a betegséget.



A közegészségügyi intézet honlapján közölt múlt hét végi összesítés szerint Romániában a betegség tavaly februári megjelenése óta immár 6434 kanyarós megbetegedést és 27 ennek tulajdonítható halálesetet regisztráltak. A Magyarországgal határos nyugati megyékben észlelték a legtöbb megbetegedést, de a kór csaknem az egész országra kiterjedt. Hargita megye a kevéssé fertőzött megyék között szerepel a statisztikában, itt 35 megbetegedést regisztráltak.

MTI