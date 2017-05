Sigmar Gabriel: Donald Trump gyengíti a Nyugatot

2017. május 29. 21:17

Donald Trump amerikai elnök politikája gyengíti a Nyugatot, ezért fel kell lépni ellene - jelentette ki Sigmar Gabriel német külügyminiszter hétfőn Berlinben német hírportálok szerint.

A külügyminisztérium tájékoztatására hivatkozó jelentések alapján a szociáldemokrata (SPD) politikus a menekültügyről nemzetközi szervezetek vezetőivel folytatott megbeszélésén azt mondta, hogy "bűntárssá" válik, aki nem lép fel Donald Trump politikájával szemben.



A világ legfejlettebb országait összefogó G7 csoport vezetőinek találkozója nem csak egy rosszul sikerült csúcsértekezlet volt, a történtek "sajnos az erőviszonyok átalakulását" és azt mutatják, hogy az Egyesült Államok az elnök tevékenysége miatt "kihull a fontos nemzetek sorából".



Így a Nyugat "kisebb", vagy "legalábbis gyengébb", mint a Donald Trump előtti időkben - mondta Sigmar Gabriel.



Az új washingtoni vezetés "rövidlátó politikája ellentétes az Európai Unió érdekeivel", mert felerősíti a menekültek Európa felé irányuló áramlatát, aki a klímavédelmi politika akadályozásával felgyorsítja a globális éghajlatváltozást, egyre több fegyvert értékesít válságövezetekben és felszítja a vallások között konfliktusokat - jelentette ki a német diplomácia vezetője.



Washington elszigetelődési politikája, az "új amerikai izolacionizmus" csak tovább súlyosbítja a gondokat és elfordulást jelent a "nyugati politikai konszenzustól" - tette hozzá Sigmar Gabriel.



Angela Merkel kancellár, a jobbközép CDU/CSU elnöke hétfőn ismét fenntartásait hangoztatta Donald Trump politikájával kapcsolatban. A nemzeti fenntarthatósági stratégia végrehajtását felügyelő fenntarthatósági tanács (Rat für Nachhaltige Entwicklung) berlini konferenciáján elmondott beszédében kiemelte, hogy a 2015-ben elfogadott párizsi klímaegyezmény "történelmi siker", de a G7-csúcson az amerikai küldöttséggel folytatott viták világossá tették, hogy az egyezmény végrehajtásához "hosszú és rögös út" vezet.



Ezek a viták is jelzik, hogy egyre inkább véget ér az a korszak, amelyben Németország és az Európai Unió teljes mértékben támaszkodhatott partnereire. Azonban Németország és az Egyesült Államok továbbra is szoros partneri együttműködést folytat majd - mondta a kancellár.



Angela Merkel előző nap egy beszédében hangoztatta, hogy Európának saját kezébe kell vennie sorsát, és ugyan meg kell őrizni a barátságot az Egyesült Államokkal és az EU-ból távozni készülő Nagy-Britanniával, és jó szomszédságra kell törekedni Oroszországgal és más államokkal, "de tudnunk kell, hogy nekünk kell megharcolnunk a saját jövőnkért".



A kancellár szóvivője hétfői berlini tájékoztatóján a beszéd értelmezésével kapcsolatban aláhúzta, hogy Angela Merkel "tapasztalt és elkötelezett transzatlantista", a német-amerikai kapcsolatok pedig a német kül- és biztonságpolitika "erős oszlopát" alkotják, és Berlin továbbra is a Washingtonhoz fűződő kapcsolatok erősítésére törekszik.

MTI