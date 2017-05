BfV - az Iszlám Állam "digitális kalifátust" épít

2017. május 29. 21:51

Az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezettel az interneten is fel kell venni a harcot, mert a dzsihadisták "virtuális kalifátus" felépítésén dolgoznak - hangsúlyozta a német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) elnöke hétfőn Berlinben a hivatal 14. éves konferenciáját megnyitó beszédében.

Hans-Georg Maassen A nyugati demokráciák válaszai az iszlamista terrorizmus fenyegetésére című tanácskozáson kiemelte, hogy a dzsihadista szervezet online megjelenését formáló "IÁ 2.0" mindig és mindenhol jelenlévő "digitális, virtuális kalifátust" épít.



Az interneten folytatott agitáció és a számos különböző "merénylet-forgatókönyv és elkövetői típus együttélése" révén az IÁ tartós veszélyt jelent a nyugati demokráciákra nézve - húzta alá a belső elhárításért felelős nemzetbiztonsági szolgálat vezetője.



Európa továbbra is az IÁ célkeresztjében van, és a dzsihadisták kiemelt célpontként tartják számon Németországot. Változatlanul komoly fenyegetést jelent az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet is, amely megpróbálhatja nagyszabású merényletekkel ellensúlyozni tekintélye gyengülését - mondta Hans-Georg Maassen.



A német hatóságoknál nyilvántartott potenciális iszlamista terroristák száma elérte a 670-et, a szélsőséges iszlamizmus leginkább elterjedt irányzatát, a szalafizmust pedig már 10 ezren követik az országban - mondta.



Tavaly öt iszlamista terrorcselekmény történt Németországban, és a hatóságok megakadályoztak legalább hét merényletet - tette hozzá.



A BfV-hez naponta érkeznek esetleges támadásokról szóló információk, és éberségre van szükség a jelentős számban érkezett muzulmán vallású, fiatal férfi, "menedéket kereső és migráns" miatt is, mert nagy részük személyazonossága tisztázatlan és mint fogalmazott - "nem tudunk róluk semmit".



Az iszlamista terrorizmus elleni harchoz elengedhetetlen a biztonsági szervek nemzeti és nemzetközi együttműködése, a politika, a tudomány és a társadalom összefogása. A német biztonsági hatóságok szervezeti felépítésének átalakítása sem lehet tabu - mondta a BfV vezetője, támogatásáról biztosítva Thomas de Maiziere kezdeményezését, miszerint központosítani kell a föderális berendezkedés miatt széttagolt szerkezetet, így a tartományi alkotmányvédelmi hivatalokat is szorosabban a szövetségi hivatal irányítása alá kell rendelni.



Az adatvédelmi szabályokon is változtatni kell, a többi között javítani kell a terrorgyanús személyek környezetével kapcsolatos információk gyűjtésének gyakorlatát. Így például, amikor a hatóságok értesülést szereznek arról, hogy az IÁ által ellenőrzött területekről visszatér valaki egy Isztambulból induló repülőn, és a 28A jelzésű ülésen utazik, akkor a német hírszerző szolgálatoknak azt is tudniuk kell, hogy ki ül a 28B jelzésű helyen - fejtette ki Hans-Georg Maassen.

MTI