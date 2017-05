Átadták a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat

2017. május 29. 22:40

Átadták az idei Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat, a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek szakmai elismerését hétfőn Budapesten.

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pesti Vigadóban tartott díjátadón köszönetet mondott a nemzetiségeknek, hogy a megmaradásukért folytatott tevékenységeiken keresztül erősítik a magyarságot, a magyar nemzetet.



Elmondta, a Magyarországon élő tizenhárom őshonos nemzetiség megkapja azt a lehetőséget, amelyre óriási szüksége van egy-egy nemzetnek, országnak. Nem kell attól félnünk, hogy egy-egy nemzetiség - ahogy ezt teszik egyes országokban - a többségi társadalom ellenében dolgozik, a többségi társadalom ellenében őrzi meg kultúráját és hitét - tette hozzá.



Kitért arra is, hogy több mint egymilliárd forint támogatással több mint 2100 nemzetiségi szervezetet segítettek. Soltész Miklós beszédében kérte a nemzetiségek képviselőit, hogy vigyék anyaországaikba azt a hírt, hogy a nemzetiségek, így a határon túli magyar közösségek támogatása is erősíti az adott nemzetet.



Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Kodály Zoltán zeneszerzőt idézve azt mondta: "kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának". A hazai nemzetiségek eltökéltek abban, hogy megőrizzék kultúrájukat - tette hozzá.



Soltész Miklóshoz csatlakozva Fülöp Attila azt mondta, a magyar nemzetiségi politika "bátorító és példamutató" szeretne lenni, hogy a környező országok is ugyanezzel a hozzáállással próbálják a kisebbségben élő magyar nemzetiségeket kezelni. Megjegyezte, mindaddig, míg például Marosvásárhelyen félezer magyar család van bizonytalanságban, hogy gyermekeik járhatnak-e majd abba az iskolába, amelybe szeretnének, nem lehet teljes az öröm.



Az eseményen díjat kapott a Biljana Néptáncegyüttes a hazai bolgárok identitástudatának erősítése és hagyományos kultúrájuk megőrzése érdekében végzett munkájáért. A Glos polonii szerkesztősége a magyarországi lengyelek történelmi és hagyományos kultúrájára vonatkozó ismeretek terjesztése, valamint a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása érdekében végzett tevékenységért. Jurinkovits József a nyugat-dunántúli horvátok érdekében a közösségi életben és kultúrában végzett tevékenysége elismeréséért. A Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Népdalkör a kis létszámú ruszin nemzetiség örökségének megőrzéséért, valamint a közösségi élet területén végzett kiemelkedő munkájáért kapta meg az elismerést.



Lohn Zsuzsanna Éva a hazai német nemzetiség nyelvének megőrzéséért, a nyelvtanítás módszereinek a jövő pedagógusai számára történő átadásáért, Nedró János András a békési románság tánckultúrájának megőrzéséért és továbbadásáért, valamint pedagógusként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat.



Díjat kapott a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület a pilisi szlovákok népzenéjének és táncának, énekeinek és színpadi produkcióinak megjelenítéséért. Ropos Mihály a rábavidéki szlovén közösség mindennapjait és közösségi eseményeit megörökítő fotódokumentációja elkészítéséért. A "Veseli Santovcani" Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület a Bács-Kiskun megyei szerb nemzetiség kulturális identitásának megőrzéséért, folklórhagyományainak és néptáncuk népszerűsítéséért végzett munkája elismeréseként.

MTI