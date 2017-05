Kolozsvár - díszdoktorrá avatták Károly herceget

2017. május 29. 22:49

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) díszdoktorává avatták hétfőn Károly walesi herceget, brit trónörököst.

A ceremónián a herceg felidézte, hogy húsz éve jár rendszeresen Romániába, Erdélybe megcsodálni az itteni tájakat, közösségeket, a sokszínű növény- és állatvilágot és azt a harmóniát, amelyben az emberek a természettel élnek. Az itt élő emberek sajátosságának nevezte, hogy a kulturális és természeti örökség megőrzése, a hagyományok ápolása mellett a változásra, a megújulásra is készek.



"Az önök épített öröksége, az itteni gyönyörű gazdaságok, az élővilág sokszínűsége, a közösségek és hagyományok sokfélesége Erdélyben és Romániában kincset ér. Ezek az önök kincsei. Az önök országimázsa szorosan kötődik a hagyományokhoz, az ételek ízéhez, a sajátos élővilághoz, a gyönyörű tájakhoz és a megújulási képességhez. Ezek teszik önöket különlegessé" - idézte a Mediafax hírügynökség Károly herceg beszédét.



A díszdoktori cím odaítéléséről szóló határozatában a szenátus azt a szerepet hangsúlyozta, amelyet Károly herceg a román kulturális örökség népszerűsítésében, a romániai szellemi és természeti környezet ismertté tételében, az Egyesült Királyság és Románia kapcsolatainak az elmélyítésében játszott.



Ioan Aurel Pop rektor méltatásában azt mondta, hogy "Károly herceg Erdély és Románia valóságos védelmezőjévé vált az itteni birtokai, alapítványai és egyesületei, a befektetések és a verseny népszerűsítése, a műemlékvédelem és a környezetvédelem iránti érdeklődése, de legfőképpen a személyes példája révén".



Károly herceg 1998 óta jár vissza évről évre Erdélybe, ahol a székelyföldi Zalánpatakon egy falusi gazdaságot is vásárolt. A brit királyi családnak erdélyi magyar gyökerei is vannak: II. Erzsébet királynő ükanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett.

MTI