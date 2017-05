May: London nem köthet "bármilyen áron" megállapodást

Theresa May brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről kezdődő tárgyalások célja nem lehet az, hogy London "bármilyen áron" megállapodásra jusson az Európai Unióval.

A brit kormányfő és Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője és miniszterelnök-jelöltje hétfő este televíziós választási műsorban fejthette ki kormányzati terveit a jövő héten esedékes előrehozott parlamenti választások utáni időszakra.



Corbyn a műsorban kijelentette: munkáspárti kormány esetén mindenképpen lesz megállapodás az EU-val a kilépés feltételeiről.



A Channel 4 tévécsatorna és a Sky News hírtelevízió közös műsorában May és Corbyn nem együtt, hanem külön-külön válaszolt először a meghívott közönség, majd a riporter kérdéseire.



Theresa May megerősítette azt a többször hangoztatott nézetét, hogy az esetleges rossz megállapodásnál az is jobb, ha az EU-val folytatandó tárgyalásokon nem születik egyezség.



A miniszterelnök szerint rossz megállapodás lenne például az, ha az EU meg akarná büntetni Nagy-Britanniát a kilépésért, ahogy azt "Európában néhányan szorgalmazzák". Hozzátette: Nagy-Britanniában is vannak olyanok, akiknek nyilatkozataiból arra lehet következtetni, hogy bármit megtennének az EU-megállapodás fejében, és ez is rossz megállapodáshoz vezetne.



Theresa May nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy kormánya mekkora számlát lenne hajlandó kifizetni az Európai Uniónak a kilépési megállapodásért. Kijelentette: a kérdés nem úgy merül fel, hogy Nagy-Britanniának mennyit ér meg a kilépés az EU-ból, a lényeg egy olyan megfelelő kilépési megállapodás elérése, amelynek révén a brit kormánynak a jövőben nem kell hatalmas összegeket évről évre befizetnie az uniós költségvetésbe.



A Financial Times című londoni gazdasági napilap nemrégiben brüsszeli forrásokat idézve azt írta, hogy az Európai Unió akár százmilliárd euró egyszeri bruttó befizetési igényt is benyújthat Nagy-Britanniának a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodás fejében.



David Davis, a Brexit-tárgyalások irányítására létrehozott brit minisztérium tárcavezetője a minap egy interjúban kijelentette, hogy a brit küldöttség felállna a tárgyalóasztaltól, ha a kilépés feltételeiről szóló tárgyalásokon az EU valóban százmilliárd eurós befizetési igényt terjesztene elő.



Theresa May a hétfő esti választási tévéfórumon - arra a kérdésre, hogy a brit EU-tagság megszűnése után tervezett bevándorlási korlátozások kiket zárnának ki az EU-országokból bevándorolni szándékozók közül - kitérően csak annyit mondott, hogy a kormány még dolgozik a jövőbeni bevándorlási szabályokon.



Hozzátette ugyanakkor: olyan szabályozás a cél, amely lehetővé teszi, hogy a szakképzett hazai munkaerő hiányától szenvedő területekre a jövőben is toborozni lehessen megfelelő szakképesítésű munkavállalókat az uniós országokból. A brit kormányfő szerint azonban a bevándorlást mindenképpen szabályozni kell, mivel az ellenőrizetlen bevándorlás éppen a jövedelmi skála alsó tartományaiban gyakorol negatív hatást.



Szinte ugyanilyen véleményeket fejtett ki a műsorban Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője is. Kijelentette: az unión belüli szabad mozgás alapelvének nagy-britanniai érvényesítését a Munkáspárt is megszüntetné, és a bevándorlást a brit gazdaság igényeinek megfelelően szabályozná.



Hozzátette: ha a Munkáspárt kormányra kerül, nem fogja megengedni a brit vállalatoknak, hogy nagyon alacsony bérezéssel foglalkoztassanak külföldieket, csak azért, hogy a rosszul fizetett hazai alkalmazottaknál is olcsóbb munkaerőhöz jussanak.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy választási győzelme esetén a Munkáspárt garantálná a már Nagy-Britanniában élő külföldi EU-munkavállalók jogosultságainak további érvényesülését.



A kilépési tárgyalásokról szólva Corbyn kijelentette: munkáspárti kormány esetén mindenképpen lesz megállapodás az EU-val a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről.

MTI