Az MSZP képviselői a strasbourgi bírósághoz fordulnak

2017. május 30. 10:45

Az MSZP országgyűlési képviselői a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak, ha az Országgyűlés megszavazza a tiszteletdíj-csökkentésüket, amit azért kaptak, mert megsértették a szemléltetés szabályát - mondta az ellenzéki párt elnökhelyettese kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Gőgös Zoltán - azon 11 szocialista politikus egyike, akikre a döntés vonatkozik - emlékeztetett arra, hogy a CEU melletti tüntetések után az MSZP behozta a parlamentbe a demonstráció két fő szlogenjét, és ezeket lapokon feltartva mutatta be a parlamentben. A képviselők azt mutatták, hogy "Vétó" és "Ne írd alá, János!"



Szerinte ennek bemutatásával senkit nem zavartak, a parlament munkáját nem befolyásolták, egy percre nem "állt az élet". Kövér László házelnök azonban mégis úgy döntött, hogy különböző mértékben megbünteti a 11 képviselőt - tette hozzá.



Gőgös Zoltán azt mondta, ez az ügy nem a pénzbüntetésről, hanem arról szól, hogy a Fidesz nem tűri a nép hangját az Országgyűlésben. "Úgy látszik, hogy az elnök ebből sportot csinál és megpróbálja ellehetetleníteni az ellenzéki képviselők működését" - fogalmazott.



Kitért arra, hogy szerintük súlyos eljárási hiba is történt, ugyanis Hiszékeny Dezsőt is ugyanakkora mértékben, 100 ezer forintos tiszteletdíj-csökkentéssel sújtották, mint azokat a frakciótársait, akik az Áder Jánosnak szóló felszólítást tartották. Hiszékeny Dezső azonban a Vétó felirítú táblát mutatta - mondta, jelezve: ezzel kiderült, az ülésről készült jegyzőkönyv nem volt szabályos.



A Vétó feliratot tartó képviselőket 50 ezer forintra büntette a házelnök.



Az MSZP elnökhelyettese elmondta, a fellebbezéskor jelezték, hogy eljárási hiba történt, és a házelnök most úgy próbálja megoldani a problémát, hogy Hiszékeny Dezső fizetéscsökkentését a parlament nem fogja megszavazni. Ez egy elég sunyi módszer - hangoztatta.



Gőgös Zoltán azt mondta, nem volt arra példa, hogy az Európai Bíróság ne a képviselőknek, ne magánembereknek adott volna igazat, amikor a szólásszabadság korlátozásáról volt szó.



Jelezte, ezekkel az eszközökkel a jövőben is élni fognak. Nem fog megfélemlíteni senki bennünket azzal, hogy 100 ezer forintra büntet bennünket - hangoztatta.



Az Országgyűlés kedden határoz arról, helyben hagyja-e a tiszteletdíj-csökkentésre vonatkozó döntést. A tiszteletdíj-csökkentés Gőgös Zoltán és Hiszékeny Dezső mellett Józsa Istvánra, Szabó Sándorra, Szakács Lászlóra, Teleki Lászlóra, Tukacs Istvánra, Bangóné Borbély Ildikóra, Heringes Anitára, Horváth Imrére és Korózs Lajosra vonatkozik.

MTI