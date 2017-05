Varga: a magyar gazdaság sikeres pályán halad

2017. május 30. 10:59

A magyar gazdaság sikeres pályán halad, ezt támasztja alá a belső fogyasztás, a belső kereslet és a beruházások növekedése - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden az M1 aktuális csatornán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közölt adatokra reagálva.

A KSH legfrissebb közlése szerint a beruházások volumene az idei első negyedévben 34,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának alacsony bázisát, amikor 14,9 százalékos volt a visszaesés éves összevetésben.



A miniszter közölte: "ha ez a beruházási ütem, ha nem is ilyen magas szinten, de megmarad, akkor nő a beruházási ráta, ami segít a munkahelyteremtésben és a gazdaság tervezett 4 százalékos növekedése is meg tud valósulni 2017-ben és 2018-ban".



Varga Mihály hozzátette: az előző év alacsonyabb bázisa is szerepet játszik a beruházások mostani kiugróan magas eredményében, a rendszerváltás óta soha nem látott mértékű beruházási növekedésről lehet beszélni.



A tárcavezető kiemelte: nagyon komoly növekedés tapasztalható a feldolgozóipari beruházások területén. Példaként említette: az Apollo Tyres gumiipari beruházását, a Mercedes beruházását és a hétfőn bejelentett Samsung akkumulátor összeszerelő üzem létrehozását, amely mintegy 100 milliárd forintos beruházást jelent majd.



Varga Mihály az európai uniós források felhasználásáról elmondta: a jelenlegi uniós finanszírozási ciklusban már a források 60 százalékát akarják gazdaság fejlesztésre használni, szemben az előző ciklusban erre a célra fordított 16 százalékkal.



Az NGM az MTI-nek kedden eljutatott közleménye szerint az első negyedéves, 4,1 százalékos gazdasági növekedéshez is számottevően hozzájárulhattak a beruházások, amelyek bővülését az Otthonteremtési Program, a novemberi hatéves bér- és járulékcsökkentési megállapodás és az uniós források hatékony felhasználása is segítette.



Arra is rámutattak, hogy a rekordmértékű bővülés nem csak az idén, hanem középtávon is megerősíti a kedvező gazdasági kilátásokat, ugyanis a fejlesztések a kapacitások kiépülése után, a termelés beindulását követően is támogatják majd a növekedést.

MTI - M1