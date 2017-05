MÁV: évente többszáz millió a graffitik letisztítása

2017. május 30. 11:45

A HÉV-szerelvények graffitiktől való megtisztítása évente több mint 700 millió forintba kerül, egyetlen vonatszerelvény védőlakkal történő bevonása pedig egy-másfél millió forintos kiadást jelent, a takarítás ráadásul jelentős emberi erőforrást igényel - közölte a MÁV-csoport kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint az elmúlt fél évben drasztikusan nőtt a szerelvényeket érintő graffitis rongálások száma, ezek miatt a HÉV és a MÁV-Start mintegy kéttucat rendőrségi feljelentést tett.



Az utóbbi hónapokban a HÉV-nél naponta átlagosan 8 négyzetméter külső és 11 négyzetméter belső felületet firkálnak össze. A szerelvények belső burkolati elemeit és a karosszériát különböző eszközökkel, egyre maróbb szerekkel rongálják, a festékek és vegyszerek ráadásul beivódnak a burkolatba, és nem távolíthatók el maradéktalanul. Ebben az esetben cserélni kell a burkolati elemet, ami a járművek jelentős megbontásával jár. A belső burkolati elemek és paravánfalak cseréjének becsült költsége évente 130 millió forint.



Az ablakok esetében - általában négy hét alatt lesz karcos egy szerelvény szinte teljes üvegfelülete - az üvegfelületek teljes karcmentesítésének éves költsége 600 millió forint.



A károk teljes helyreállítása tehát évente több mint 700 millió forintba kerül a HÉV-nél.



A vasúttársaság vonatain az első negyedévben - az elmúlt évek hasonló időszakához képest - duplájára nőtt a külső felületre fújt graffitik mennyisége, a belső felületeket viszont nagyjából ugyanolyan mértékben firkálják össze, mint eddig. Most naponta átlagosan 14 négyzetméternyi külső és 37 négyzetméternyi belső felületet fújnak le. Tavaly 2750 négyzetméternyi külső és 13 300 négyzetméternyi beltéri graffitit kellett eltávolítani a vonatokról.



A szennyeződések eltávolítása és a járművek védőlakkal történő bevonása típustól függően 1-1,5 millió forintba kerül, és jelentős emberi erőforrást igényel. A védőbevonatok megfelelő védelmet biztosítanak a graffitik akár nyom nélküli eltávolításához - tették hozzá.





A közleményben ugyanakkor arra is kitértek: az elmúlt hét esztendőben évente átlagosan 25 százalékkal csökkent a vasúti szerelvényeken megjelenő graffitik száma. A tendenciában a fokozott őrzés-védelem és a FLIRT-vonatok fedélzeti kamerarendszerének visszatartó hatása is megmutatkozhat - jegyezték meg.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a graffitisek nemcsak barátságtalanabbá teszik az utasok számára a vasúti környezetet, hanem rongálás vétségét vagy bűntettét is elkövetik, ami szabadságvesztést és kártérítési kötelezettséget vonhat maga után.



A MÁV-csoport azt kérte, hogy aki graffitizőket, rongálókat lát, az haladéktalanul jelezze ezt a vasút vagy a rendőrség munkatársainak.

MTI