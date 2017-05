Lemondott a szerb kormányfő

2017. május 30. 12:16

Lemondott a miniszterelnöki tisztségéről kedden Aleksandar Vucic megválasztott szerb elnök, aki másnap leteszi az államfői esküt.

Az új kormányfő kinevezéséig ideiglenes miniszterelnöke lesz a nyugat-balkáni országnak Ivica Dacic külügyminiszter személyében, aki korábban már volt Szerbia kormányfője. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a kormány megbízatásának további három évében ki lesz a nyugat-balkáni ország miniszterelnöke, az új elnök várhatóan a következő három hét során ismerteti jelöltje nevét. A várakozások szerint az új miniszterelnök kinevezésével egy időben kormányátalakításra is lehet számítani.



Kormányfőként tartott utolsó sajtótájékoztatóján megköszönte a támogatást, a választáson ugyanis a szavazók több mint 55 százaléka adta rá a voksát. Emellett értékelte kormánya munkáját. Kiemelte, az utóbbi két és fél évben csökkent a munkanélküliség, bővült a gazdaság, és további növekedésre számítanak, újabb béremeléseket terveznek, és folytatódik az európai uniós integráció. Hozzátette: Szerbia stratégiai célja az európai uniós csatlakozás, de továbbra is fenn kívánja tartani a jó kapcsolatot Oroszországgal és Kínával, folytatni a párbeszédet Koszovóval.



Aleksandar Vucic kedden mondott le miniszterelnöki tisztségéről, és szerdán teszi le az elnöki esküt. Ez volt az első alkalom Szerbia történetében, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök a köztársasági elnöki tisztségért indult.



Az elnök hivatalos és ünnepélyes beiktatási szertartását június 23-án tartják.



Köztársasági elnökként Aleksandar Vucicnak inkább csak protokollfunkciói lennének, ám mivel nem mond le a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöki tisztségéről, a parlamenti többségen keresztül továbbra is befolyásolhatja a szerb politikát. Emellett a sajtó találgatásai szerint az új miniszterelnök is csak báb lesz az elnök kezében, így voltaképpen továbbra is Aleksandar Vucic vezeti majd Szerbiát.

MTI