Vizes vb 2017 - Elégedett az előkészületekkel a FINA

2017. május 30. 14:28

Teljes mértékben elégedett a nyári világbajnokság előkészületeivel a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA.

A Budapesten és Balatonfüreden sorra kerül esemény szervezőbizottságának beszámolója szerint mindezt az egyik utolsó helyszíni szemle kapcsán mondta a FINA-adminisztráció vezetője a Duna Arénában. Cornel Marculescu ügyvezető igazgató, Peter Hall televíziós és marketing igazgató, Pavel Medvedev protokollfőnök, Pedro Adrega kommunikációs igazgató, valamint a szövetség marketingügynökségének, a Dentsunak a vezetői járták végig a vb helyszíneit, illetve folytattak egyeztetéseket a szervezőbizottsággal.



Cornel Marculescu elmondta, a Duna Aréna első eseménye, a vízilabda Bajnokok Ligája hatos döntője nagy sikert hozott, pontosabban - a vb-rendezés szempontjából ez az igazán fontos - egyetlen komolyabb probléma sem akadt egy több ezer embert megmozgató kiemelt nemzetközi eseményen.



"Természetesen ilyenkor nő az izgalom és a feszültség, hogy mindennel készen lesznek-e időben, de én 1986 óta látom életközelből az egyes világbajnokságok előkészületeit, a legapróbb részleteket is, és nyugodtan mondhatom, semmivel sincsenek elmaradva" - idézte a közlemény Marculescut.



A sportvezető hozzátette, az építők fantasztikus munkát végeztek az óriástoronyugrás helyszínén, és "egészen csodálatosnak" ígérkezik a szinkronúszás is a Városligetben.



"Komolyan mondom, új dimenzióba helyeznek több sportágat is azzal, hogy teljesen egyedi helyszíneket kreáltak nekik. A Duna Arénára pedig tényleg nehéz elég dicsérő szót mondani, hiszen az olimpiákon is ritka, hogy ennyire impozáns létesítményben rendezik az úszóversenyeket."- tette hozzá.



A világbajnokság ugyanakkor nem csupán a sportviadalokról szól: a szervezőknek számtalan egyéb esemény előkészítésében kell segítséget nyújtaniuk a FINA-nak. A vb napjai alatt rendezik valamennyi sportág technikai kongresszusát, valamint a tisztújító kongresszust. Emellett a nemzetközi szövetség grandiózus gálavacsorát is ad, több mint ezer résztvevőnek - ennek helyszíne a Magyar Állami Operaház, melynek igazgatójával, Ókovács Szilveszterrel külön is tárgyalt Cornel Marculescu a július 22-én esedékes rendezvényről.

MTI