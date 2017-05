Nem támaszt teljesíthetetlen követelményeket a törvény

A magyar felsőoktatási törvény nem támaszt teljesíthetetlen követelményeket a külföldi egyetemekkel szemben - hangoztatta a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtófőnöke a közmédiának kedden adott nyilatkozatában.

Menczer Tamás azt mondta: ezt mutatja az is, hogy a négy érintett ország közül három nagykövete – a kínai, a thaiföldi és a malajziai – gyakorlatilag technikai kérdésként kezeli az ügyet, az érintett iskolák sem kifogásolják a törvényt.

A három amerikai intézmény közül a McDaniel College-dzsel folytatott tárgyalások haladnak a legjobban. Az iskola vezetői teljes mértékben együttműködőek, partnerek, az intézmény megfelel a törvénynek, van kampusza az Egyesült Államokban, Marylandben – tette hozzá.

Altusz Kristóf miniszterelnöki megbízott várhatóan június második felében kiutazik az államba, és tárgyal majd a helyi vezetőkkel a McDaniel College jövőbeni budapesti működéséről – közölte Menczer Tamás, hangsúlyozva, hogy New York állammal szintén nyitottak a tárgyalásokra, jelenleg az időpontot egyeztetik.

A harmadik érintett amerikai intézmény egy bostoni iskola. A sajtófőnök úgy fogalmazott, ott is együttműködést látnak, és éppen azt azonosítják, kivel tudna tárgyalni Altusz Kristóf a tagállamon belül. A miniszterelnöki megbízott elsőként valószínűleg Marylandbe utazik majd – mondta.

A szövetségi kormány és a magyar állam közötti együttműködésről Menczer Tamás azt mondta, a törvény egyértelműen fogalmaz: szükség van egy jóváhagyó, támogató nyilatkozatra az amerikai egyetemek magyarországi, budapesti működésével kapcsolatban.

Az amerikai és a magyar kormány az elmúlt évtizedekben háromszor kötött oktatási együttműködési megállapodást, tehát ha az amerikai kormány az egyetemek magyarországi működését támogatja, akkor erről a támogatásról a megszokott diplomáciai úton bizonyára tájékoztatni fogja a magyar kormányt.

A CEU-ról szólva a sajtófőnök hangsúlyozta, hogy New York állammal is nyitottak a tárgyalásokra. Érkezett egy jelzés a kormányzótól, Altusz Kristóf szívesen elutazik hozzá, épp az időpontot egyeztetik. A törvény egyértelműen fogalmaz, a feltételek minden iskolára ugyanúgy vonatkoznak, mindegyik intézménynek, Soros György egyetemének is meg kell felelnie azoknak – nyomatékosította Menczer Tamás.

Dékán: Érteket adunk hozzá

Frenyó László, a McDaniel College dékánja azt nyilatkozta a közmédiának, hogy jelentős előrelépést tudhatnak maguk mögött a Maryland és Magyarország közötti együttműködési megállapodás létrehozásában.

Elkészítettek egy egyezségokmányt, megindultak Magyarországon az előkészítő munkák, Altusz Kristóf már meg is kereste a kormányzó hivatalát. A tárgyalások folyamatban vannak, a dékán reményei szerint semmilyen akadály nem merülhet fel, hiszen alapos munka előzte meg a miniszterelnöki megbízottal hamarosan várható tárgyalást.

Úgy vélekedett, hogy az amerikai szövetségi kormány nem gördít az elé akadályt, hogy bilaterális megegyezések történjenek. Arra a kérdésre, hogy teljesíthetőek-e a feltételek, Frenyó László azt mondta, az ő esetükben egyszerű a kérdés, egy az Egyesült Államokban stabilan működő intézmény budapesti kampuszáról van szó.

A kritikus kérdés az, hogy a szövetségi kormánnyal milyen megállapodásra van mód, a dékán ugyanakkor úgy gondolja, ezt a kérdést hamar meg fogják oldani az érintettek. A szövetségi kormánynak nincs kifogása az ellen, hogy a magyar kormány a tagállamokkal megállapodásokat kössön – tette hozzá Frenyó László.

Úgy fogalmazott, hogy az érintett intézmények mindenképpen hozzáadott értékként kezelendők.

Az amerikai felsőoktatási kultúra más, mint az európai, ami nem jelenti, hogy jobb, ugyanakkor értéket ad a rendszerhez – vélekedett, hangsúlyozva: ezeknek az iskoláknak működniük, létezniük kell, ettől válik színessé a magyar felsőoktatás. Arra a kérdésre, hogy elegendő-e az őszig hátralévő idő a megoldáshoz, a dékán azt mondta: ez a felek akaratától függ, az intézmény maga nem sokat tehet.

Az ő érzése mindenesetre az, hogy mindkét irányból megvan a jóindulat, a törekvés a kérdés megnyugtató megoldására. Amennyiben sikerül megoldást találni a szövetségi kormánnyal való egyeztetés mikéntjére, semmi nem állhat az útjában annak, hogy a McDaniel College leánykampuszként működhessen – nyilatkozta Frenyó László.