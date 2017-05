Soros és Botka is holnap lesz Brüsszelben

2017. május 30. 18:39

Az Európai Bizottság honlapján olvasható, hogy az egyébként Londonban élő, 87 éves milliárdos, Soros György éppen aznap, tehát szerdán megy Brüsszelbe, amikor Botka László is ott lesz.

Botka útja nem véletlen: már a szombati jelöltválasztó kongresszuson elmondta, hogy megválasztása utáni első útja Brüsszelbe vezet majd.

Tanácsadója, Lengyel László szombati cikkéből, amit a Népszavának írt, az is könnyen összerakható, hogy miért megy oda:pénzt kérni a választási kampányhoz, és hogy egyébként is, támogassák a baloldal kampányát, egyszóval avatkozzanak be a jövő évi választásokon a baloldal érdekében.

Sorost hivatalosan Dimitris Avramopoulos migrációs ügyekért felelős biztos fogadja. Az Origo kérdezte az MSZP-t, hogy Botka találkozik-e Soros Györggyel. Nem válaszoltak a kérdésre. Amennyiben válaszolnak, és elárulják, hogy lesz-e Soros-Botka találkozó, az Origo azonnal megírja.

origo