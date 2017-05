Új luxusjavakat vallott be Botka László

Új vagyonnyilatkozatot készített Botka László. Úgy tudni, belekerült több olyan tétel, amelyik korábban kimaradt, például egy telek és egy több millió forintos óra, a sajtóhírekben szereplő luxusterepjáró viszont nincs benne. A kormánypártok szerint a szocialista politikus lebukott, és az elmúlt hetek botrányai miatt módosította a nyilatkozatot. Bírálói szerint továbbra is kérdés, hogy csak annyi vagyona van-e Botka Lászlónak, mint amennyit bevall.

Botka László egy tóparti ingatlanjáról derült ki nemrég, hogy nem akkora, mint amekkorának vagyonnyilatkozatában bevallotta. A HVG írt korábban arról, hogy a szocialista politikus a feleségével együtt 2001-ben vásárolta a telket, amelyhez később még vett 287 négyzetmétert, azonban a vagyonnyilatkozatában még a régi területnagyság szerepelt. Ezt módosította most új bevallásában.

Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő arról beszélt, kiderült, hogy MSZP-s képviselőtársa, aki egyúttal Szeged polgármestere is, hazudott a vagyonáról, és a bevallását csak azért javította ki, mert lebukott. Éppen ezért Botka László ugyanolyan hiteltelen, mint a többi MSZP-s milliárdos miniszterelnök-jelölt – mondta a kormánypárti politikus.

Még mindig nem világos, hogy mekkora Botka László vagyona

Továbbra sem került be azonban Botka László vagyonnyilatkozatába a 25 milliós autó, amely állítása szerint a felesége nevén van. Hollik István szerint az sem derül ki, hogy miből futja a baloldali politikusnak luxusnyaralásokra. Éppen ezért még mindig nem világos, hogy mekkora az MSZP-s miniszterelnök-jelölt valós vagyona. Botka László az ATV-ben azt mondta, hogy jól keres a felesége, de az ő jövedelméből is telne minderre.

Korábban a Fidesz szegedi frakciójának vezetője vagyonnyilatkozat-tételi eljárást kezdeményezett Botka Lászlóval szemben, hogy kiderüljön, valójában mekkora vagyonnal rendelkezik az MSZP miniszterelnök-jelöltje. A beadványt azonban a szegedi önkormányzat baloldali többségű jogi bizottsága nem tűzte napirendre. A szocialista képviselők mindannyian ellene szavaztak.

Botka és Soros egyszerre megy Brüsszelbe

Nem csak vagyonnyilatkozata miatt került a hírekbe Botka László, hanem szerdai brüsszeli utazása miatt is. Találkozz Te is Brüsszelben Botka Lászlóval – így hirdetik a látogatást. Az ellenzéki politikus egy ottani hotel bárjában kötetlen beszélgetésre várja a kint élő magyarokat. Mint az esemény meghívójában írták, Botka László az utazásával európai elkötelezettségét szeretné kifejezni.

Azt, hogy Botka László kikkel tárgyal majd az unió központjában, egyelőre nem tudni. Az viszont már biztos, hogy ugyanezen a napon utazik ismét a belga fővárosba Soros György is – erről az Európai Bizottság honlapján is lehet olvasni. A milliárdos migrációval kapcsolatban tart előadást és két uniós biztossal is tárgyal majd – szintén migrációs témában.

A Fidesz szerint a szocialisták Brüsszelből várnak pénzt és politikai támogatást ahhoz, hogy meg tudják buktatni a kormányt. Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője szerint több jel is arra utal, hogy a magyar politikai élet alakulását kívülről próbálják befolyásolni.

Botka László szétszerelné a déli határzárat

A képviselőcsoport vezetője azt mondta, Botka László legfőbb tanácsadójának, Lengyel Lászlónak a Népszava internetes oldalán megjelent írása szerint a szocialisták politikai és anyagi támogatást várnak az uniótól, cserébe pedig már a déli határzár lebontását is beígérték.

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje múlt héten a Reuters hírügynökségnek arról beszélt, egy baloldali fordulatnak az is része lenne, hogy az illegális bevándorlókat visszatartó határzárat – mint fogalmazott – szétszerelné.

Az MSZP szombati kongresszusán Botka László ismét bírálta a déli határon felépített kerítést. Úgy fogalmazott, hogy elszigeteli Magyarországot a kormány, és ennek része a határok lezárása is. A szombati kongresszuson jelentette be azt is Botka László, hogy frissen megválasztott miniszterelnök-jelöltként az első útja Brüsszelbe vezet.

Hiába hívta Gyurcsány Botkát

Közben tovább mélyült a konfliktus Botka László és Gyurcsány Ferenc között. Ahogy a volt miniszterelnök a hétvégén megígérte, felhívta az MSZP miniszterelnök-jelöltjét, de nem tudtak megállapodni az együttműködésről. Botka László szerint ugyanis Gyurcsány Ferenc személye gátja a kormányváltásnak. Gyurcsány Ferenc pedig azt hangsúlyozza, hogy Botka László nem hajlandó tárgyalni, hanem diktátumot fogalmaz meg.