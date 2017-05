Apad Theresa May előnye

2017. május 31. 09:45

Jól teljesített a miniszterelnök-jelöltek vitafórumán Jeremy Corbyn, a brit ellenzéki Munkáspárt vezetője. Theresa May miniszterelnöknek ugyanakkor továbbra sem kell tartania a választási kudarctól, vélik a szakértők.

Több mint hárommillióan voltak kíváncsiak az Egyesült Királyságban a kormányfőaspiránsok rendhagyó vitaműsorára, amely a várakozásoknak megfelelően bővelkedett arcpirító fordulatokban. A Channel 4 csatorna és a Sky News hírtelevízió közös műsorában először Jeremy Corbyn válaszolt a meghívott közönség, majd a riporter kérdéseire, alig negyven perccel később pedig Theresa May miniszterelnök futotta le ugyanezeket a köröket. A brit sajtó már a vitafórum előtt tényként kezelte, hogy a miniszterelnök számára a közönség jelentheti a nagyobb gondot, míg „polgárközelibb” ellenfelét inkább a provokatív kérdéseiről híres riporter izzaszthatja meg.

May félelmei beigazolódtak, a műsorban részt vevő britek a legkevésbé sem volt kegyesek vele. Többek között felrótták neki az állami egészségügyi szolgálat megkurtított forrásait, az utóbbi évek rendőrségi leépítéseit, illetve a tavalyi brexitkampány során hangoztatott, valótlannak bizonyult érveket. A miniszterelnök állta a sarat, ugyanakkor a Die Welt német lap megjegyzi: May a vita során végig idegesnek tűnt, nem tudta palástolni az érzelmeit, ráadásul a közönség több alkalommal is kinevette.

Kérdezői megszorongatták a miniszterelnök asszonyt Forrás: 123RF

Az interjú már jobban ment a tapasztalt politikusnak, a legtöbb, brexitet érintő kérdésben határozottságot tudott sugározni. Számos alkalommal kijelentette például, hogy az Egyesült Királyság nem fog mindenáron alkut kötni Brüsszellel, és egy rossz megállapodásnál az is jobb, ha egyszerűen feláll a tárgyalóasztaltól. A brexit utáni bevándorlási korlátozásokat érintő kérdésre ugyanakkor nem tudott pontos választ adni, mint fogalmazott, ezekben a percekben is dolgoznak a majdani migrációs szabályokon.

Bár May közönség előtti szereplése hagy némi kívánnivalót maga után, a brit The Telegraph szakértője szerint az esti műsorban egyértelművé vált, hogy a konzervatív miniszterelnök képes a brit uniós kilépés levezénylésére. A közönség megnevettetésével még sosem nyertek parlamenti választást, írja a konzervatív brit lap Jeremy Corbyn teljesítményére utalva. A Munkáspárt örökifjú vezetője valóban megőrizte hidegvérét a közönség előtt, ugyanakkor az azt követő interjú során több kínos kérdést is kapott. Magyarázkodnia kellett a monarchiaellenes nézetei és a külföldi katonai beavatkozásokra vonatkozó sorozatos kritikái miatt, illetve a brexit kapcsán – a riporter megrökönyödésére – kijelentette: miniszterelnöksége alatt a britek mindenképp megállapodással távoznának az Európai Unióból.

A tévés fórumot követően a brit sajtó java Theresa May-t hozta ki győztesként, ugyanakkor kérdéses, hogy a miniszterelnök a polgárok körében is megőrizte-e a népszerűségét. Az elmúlt hetekben a korábbi konzervatív előny jócskán megfogyatkozott, a legfrissebb felmérések szerint alig egy héttel az előre hozott parlamenti választások előtt már csak hat százalék a konzervatív kormánypárt Munkáspárttal szembeni előnye.

Emlékezetes, hogy amikor May hetekkel ezelőtt meghirdette a voksolást, pártja kétszer akkora támogatottságot élvezett, mint a Jeremy Corbyn vezette ellenzékiek.

magyaridok.hu