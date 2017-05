A konzervatívok nem szereznének abszolút többséget

2017. május 31. 09:52

A szerdán ismertetett legújabb felmérés szerint a kormányzó brit Konzervatív Párt nem szerezne abszolút többséget az alsóházban a jövő csütörtökre kiírt előrehozott parlamenti választásokon. Az eredményt még az ellenzéki Munkáspárt soraiban is kétkedve fogadták.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov a The Times című konzervatív brit napilap számára elvégzett, nagyon széles választói mintát felhasználó vizsgálatában azt mutatta ki, hogy ha az általa mért támogatottsági megoszlás érvényesülne a június 8-án esedékes választásokon, a Konzervatív Párt 310 képviselői mandátumot szerezne a 650 fős alsóházban, vagyis frakciójának létszáma 16 fővel elmaradna az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326-tól.



A konzervatívoknak a 2015-ben megválasztott előző parlamentben - az alsóház feloszlatásának idején - 330 fős frakciójuk volt.



A YouGov 50 ezer fős választói csoporttal készített interjút egy hét alatt, széles kritériumrendszer alapján összeválogatva a mintát, úgy, hogy abban a brit társadalom minden szegmense képviselve legyen. Az ennek alapján kidolgozott számítási modell azt mutatja, hogy a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt az eddigi 229-ről 257-re növelné alsóházi frakciójának létszámát.



A legutóbbi időszakban minden felmérés arra vallott, hogy folyamatosan csökken a konzervatívok korábban kimagasló támogatottsági előnye, de a szerdán megjelent új közvélemény-kutatás az első, amely azt jelzi, hogy a Konzervatív Párt még az abszolút alsóházi többséget sem szerezné meg a jövő heti választáson.



Az április végén teljesen váratlanul kiírt előrehozott választások bejelentése utáni első vizsgálatok még földcsuszamlásszerű győzelmet valószínűsítettek a konzervatívoknak.



A szerdán közölt friss felmérés eredményét még a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt egyes képviselői is hitetlenkedve fogadták. A Labour egyik név nélkül nyilatkozó tisztviselője a The Timesnak azt mondta, hogy Jeremy Corbynnak, a párt vezetőjének és miniszterelnök-jelöltjének népszerűtlensége még a Munkáspárt régi szavazói közül is sokat elriaszt.



Más nagy közvélemény-kutatók sem osztják a YouGov előrejelzését. Az ICM új felmérése 12 százalékpontos támogatottsági előnyt jelez a Konzervatív Pártnak a Munkáspárthoz képest, és ha ez az előny érvényesül a jövő heti választásokon, a cég számításai szerint a konzervatív frakció létszáma 76 fővel haladná meg az összes többi alsóházi frakció együttes létszámát.



A YouGov szakértői is elismerték, hogy az általuk használt mérési modell erős ingadozásokat tesz lehetővé, de hangsúlyozták, hogy ugyanezt a modellt tesztelték a brit EU-tagságról tartott tavalyi népszavazás előtt, és akkor ez a mérési módszer végig a kilépést pártolók előnyét mutatta. A referendumon a résztvevők 51,2 százalékos többsége valóban a kilépésre voksolt.



A font a YouGov új felmérésének hírére 0,5 százalékkal gyengült a dollárhoz képest és 0,4 százalékkal az euróval szemben.

MTI