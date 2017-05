Feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat

2017. május 31. 10:49

Feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat Magyarországon - közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a belföldi és az unióba irányuló baromfiszállítások zavartalanul folyhatnak országszerte, miután az állategészségügyi hatóság május 24-én feloldotta a madárinfluenza miatt elrendelt utolsó, Bács-Kiskun megyei korlátozást.



Az országos főállatorvos május 29-i határozata alapján megszűnt a baromfik zárt tartásának kötelezettsége is, azonban a zártan etetés és itatás a jövőben is kötelező - hívta fel figyelmet az FM.



Magyarország a mentes státust a nemzetközi szabályozás értelmében augusztus 24-én nyeri vissza. Így a jelenleg teljes importtilalmat alkalmazó harmadik országokba leghamarabb ekkor indulhatnak újra a szállítmányok. Annak érdekében, hogy ez mihamarabb megtörténhessen, az állategészségügyi hatóság folyamatosan tájékoztatja és tárgyal ezen országok hatóságaival - közölték.



Tavaly november 3. és ez év április 21. között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma 240 baromfiállományban mutatta ki a magas fertőzési képességű madárinfluenza H5N8 törzsének jelenlétét. A betegség Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Veszprém megyei állományokat érintett. Összesen 2,66 millió baromfit ártalmatlanítottak. A legnagyobb baromfiállomány-sűrűségű területen, Bács-Kiskun megyében, megelőző állat-leölésekre is sor került, mintegy 600 000 baromfit öltek le.



A baromfiállományok mellett 200 vadmadárban - 16 megye 50 településén -, valamint 10 fogságban tartott madárban - 5 tartási helyen - mutatta ki a madárinfluenza vírusát a Nébih - tartalmazza a közlemény.

MTI