Csehország a választásokig nem fogad be menekülteket

2017. május 31. 12:49

Csehország az október második felére kiírt parlamenti választásokig már egyetlen menekültet sem fogad be - állította Milan Chovanec belügyminiszter abban az interjúban, amelyet szerdán közölt a Právo című cseh napilap.

Kijelentette, hogy amennyiben a cseh kormány az ő javaslata ellenére mégis jóváhagyná az Európai Bizottság által javasolt kötelező menekültkvótákat, kész távozni miniszteri bársonyszékéből.



A kvóták napirenden szerepelnek a kabinet szerdai ülésén.



"Nem számolok migránsok befogadásával, mert a kvótarendszer rossz, és a kvóták nem működnek" - jelentette ki a miniszter.



Csehország eddig 12 menekültet fogadott be, amit az Európai Bizottság elégtelennek minősített. A bizottság a közelmúltban felhívta Csehország, Magyarország és Lengyelország figyelmét, hogy amennyiben továbbra is ellenezni fogják a menekültek befogadását, büntetésekre, szankciókra kell számítaniuk.



Bár "többmilliós nagyságú" euróösszegekről van szó, Milan Chovanec szerint nem szabad meghátrálni Brüsszel előtt, és Prágának továbbra is ragaszkodnia kell ahhoz, hogy az illetékes cseh hatóságok mindenkit szigorú biztonsági ellenőrzésnek vessenek alá.



"A kérdés az, hogy ez az összeg elfogadható-e vagy sem, érdemes-e fizetnünk vagy sem" - mondta a belügyminiszter. Úgy vélte: Csehországnak nem szabad meghátrálnia, "még azon az áron sem, hogy fizetni fog".



A belügyminiszter elismerte, hogy a cseh kormány nem teljesen egységes a menekültkvóták elfogadása kérdésében.



"Meglehet, hogy leszavaznak. Ha ez megtörténik, akkor nem csinálom tovább, és távozom. Ha arra kényszerítenének, hogy mindenféle ellenőrzés nélkül fogadjunk be valakit, az már nélkülem lesz" - magyarázta álláspontját a cseh belügyminiszter.



Megismételte: az idegenek szigorú ellenőrzés nélküli befogadása veszélyt jelentene a cseh állampolgárok számára, s ez számára teljességgel elfogadhatatlan.

MTI