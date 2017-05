Szmolenszk - Kihallgatták Ewa Kopacz volt kormányfőt

2017. május 31. 21:57

Négy órán át hallgatták ki szerdán tanúként a lengyel államügyészség varsói székhelyén Ewa Kopacz volt lengyel kormányfőt annak a nyomozásnak keretében, amelyet a szmolenszki légikatasztrófa ügyében ismeretlen tettes ellen folytatnak, és amely az áldozatok hiányos bonctani vizsgálatára is vonatkozik.

Ewa Kopacz a kihallgatás után újságíróknak nyilatkozva aláhúzta, hogy a jogi előírásoknak megfelelően nem bocsátkozhat részletekbe. Emlékeztetett, hogy a légikatasztrófa után, 2010 áprilisában - a Moszkvában végzett boncolások idején - a Polgári Platform (PO) kormányának egészségügyi minisztereként az orosz fővárosba utazott. Szavai szerint ezt saját kezdeményezésre, az akkori miniszterelnök, Donald Tusk beleegyezésével tette, hogy az áldozatok rokonainak segítsen.



Azokról a boncolások idején elkövetett, több áldozat maradványainak összecserélését okozó mulasztásokról nyilatkozva, amelyekre a Lengyelországban jelenleg végzett exhumálások derítettek fényt, Kopacz elmondta: a boncolást, illetve az exhumálást az ügyészség rendeli el, ez nem a politikusokra vagy az orvosokra tartozik, és ő maga nem nyilvánít véleményt arról, hogy ki hibázott.



"Amikor mások nem vettek bátorságot Moszkvába utazni, én elmentem. Harcolni fogok jó hírnevem megvédéséért, valamint azért, hogy a politikai tragédiákat ne használják ki a lengyelek megosztására" - jelentette ki.



Ewa Kopaczot - amint a múlt héten Radoslaw Sikorski volt külügyminisztert is - a szmolenszki légikatasztrófa bűnügyi vizsgálatához kötődő hét eljárás egyike keretében hallgatták ki. Júliusra ugyanebben az ügyben Donald Tuskot, az Európai Tanács jelenlegi elnökét idézték be.



Grzegorz Schetyna, a PO elnöke kedden "politikai hajszának és bosszúnak" minősítette Kopacz kihallgatását.



A wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportál szerdán Kopacz 2010 áprilisában tett nyilatkozatait idézte, melyekben a politikus a lengyel és orosz orvosszakértők közös munkájáról számolt be, és az áldozatok alapos azonosítását ígérte.



A lengyel ügyészség tavaly novemberben eljárást indított, melynek során a lengyel politikai vezetők halálával járó katasztrófa 83 el nem hamvasztott, illetve az előző években nem exhumált áldozatát kihantolják, majd a maradványokat igazságügyi orvosszakértői vizsgálatnak vetik alá újbóli azonosításuk céljából.



Az Oroszországból hazaszállított, az orosz hatóságok Kopacz által közvetített utasítására a temetés előtt Lengyelországban fel nem nyitott koporsókban két, egymással összecserélt holttestet találtak, több sírban pedig más személyek testmaradványaira bukkantak. Korábban már hat - 2011-2012-ben a családok kérésére exhumált - áldozatról bebizonyosodott, hogy összecserélték őket.

MTI