Kövér László Kínába, Hongkongba és Makaóra utazik

2017. május 31. 22:43

Hivatalos látogatásra Kínába, Hongkongba és Makaóra utazik szerdán Kövér László, az Országgyűlés elnöke - közölte az Országgyűlés Sajtóirodája az MTI-vel.

A közlemény szerint a házelnök Pekingben megbeszélést folytat Csang Tö-csianggal, a kínai Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságának elnökével, Csao Paj-kö asszonnyal, az Országos Népi Gyűlés Kínai-Magyar Baráti Tagozatának elnökével. Kínai látogatása során Kövér László találkozik a Huawei vállalat vezetőivel és meglátogatja a Pekingi Magyar Kulturális Intézetet. Hszianban Lou Csin-Csien, a Sanhszi tartomány Népi Gyűlés elnöke, Sanghajban pedig Jin Jü-cuj, a Sanghaji Népi Gyűlés elnök asszonya fogadja, és a házelnök találkozik a magyarországi befektetésekben érdekelt kínai üzletemberek csoportjával is.



Ázsiai látogatásának második helyszínén, Hongkongban Kövér László megbeszélést folytat Andrew Leunggal, a Hongkongi Törvényhozás elnökével, a Hongkongi Kapcsolattartó Albizottság tagjaival és fogadja őt C. Y. Leung hongkongi főkormányzó. Kövér László Bernáth Tamással, a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatójával közösen megbeszélést folytat hongkongi banki befektetőkkel is.



Látogatásának befejezéseként Makaón Fernando Csuj Szan On főkormányzó és Ho Lat Szeng, a Makaói Törvényhozás elnöke fogadja az Országgyűlés elnökét.



A házelnököt az országgyűlési delegáció tagjaként elkíséri Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya, az IPU Magyar-Kínai Baráti tagozatának elnöke. A sanghaji és hongkongi tárgyalásokon jelen lesz Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára is - közölte a sajtóiroda.

MTI