Koncertek és kiállítások a Nemzeti Összetartozás Napján

2017. június 1. 09:56

Hagyományőrző koncertekkel, játékokkal és kiállításokkal készül a Nemzeti Összetartozás Napjára a hétvégén a Magyarság Háza.

A Magyarság Háza ebben az évben is számos programmal készül péntektől vasárnapig a Nemzeti Összetartozás Napjára, amelynek programjait a budai Várban lévő intézményben, illetve a Szentháromság téren rendezik meg - közölték a szervezők az MTI-vel.



Pénteken délelőtt a Magyarság Háza aulájában Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának elnöke nyitja meg a programot, kora délutántól, majd a hétvégén mindkét nap a Szentháromság tér ad otthon napközben a különböző játékoknak, például a gombfocibajnokságoknak, az óriás társasjátéknak és számos bemutatónak is.



Péntek délután itt lépnek fel a Gastroblues Fesztivál vendégei, mások mellett a Kormorán Unplugged, Török Ádám és Szarka Tamás, este pedig az Ismerős Arcok ad koncertet.



Szombaton délelőtt Szent László király udvara címmel életképeket láthatnak az érdeklődők középkorból zenével, balladával, korhű öltözékek és különleges mesterségek bemutatójával, valamint a székely konyha ízeivel együtt a Magyarság Háza udvarán, a téren pedig a Cirkalom Táncegyüttes lép fel.



A Székelyföldi Legendárium filmjei között székely mondákat láthat a közönség, valamint megnézhetik a Szent László nyomában - freskók és legendák című alkotást is.



A nap folyamán többször élőben kapcsolják majd a csíksomlyói búcsút, de lesznek csángó táncbemutatók és fellép a Buda Folk Band, valamint a Tokos zenekar is.



Vasárnap Zabszalma-koncerttel és gyerekműsorral készülnek a helyszínre érkezőknek, este pedig a Holdviola, illetve a Lajkó Félix Trió és Iancu Laura lép fel a szabadtéri színpadon.



Lesznek rendhagyó órák is: pénteken Kihívás és esély - Trianon a 21. században címmel tart történelemórát Stefano Bottoni történész, a Kosztolányi teremben pedig A rejtelmes nanovilág című rendhagyó fizikaórán lehet részt venni Vida Ádám fizikussal.



A három nap alatt a látogatók megtekinthetik Kósa Klára keramikusművész Lelkünk virágai, valamint Kunkovács László fotóművész, néprajzkutató Világjelek című időszaki kiállítását is.

MTI