Le Pen a választóitól kér pénzt a kampányra

2017. június 1. 12:42

Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnöke csütörtökön bejelentette, hogy "hazafias kölcsönt" kér pártja kampánynak finanszírozására a júniusi nemzetgyűlési választások előtt.

A pártelnök az Europe1 kereskedelmi rádiónak adott interjúban elmondta, hogy egyetlen francia vagy külföldi bank sem hajlandó kölcsönt adni a Nemzeti Frontnak, "miközben minden más politikai mozgalomnak ad hitelt", ezért kér anyagi támogatást a választóktól.



"Elindítok egy internetes oldalt l'Emprunt patriotique (Hazafias kölcsön) néven, hogy valamennyi választónkat arra kérjem, kölcsönözzön nekünk pénzt, a Nemzeti Frontnak, hogy finanszírozni tudjuk a nemzetgyűlési választásokat, mert ismételten, most, amikor beszélek, egyetlen bank sem hajlandó nekünk hitelt adni" - fogalmazott Marine Le Pen.



Az internetes oldalon az olvasható, hogy minden hitelező kap majd egy köszönő levelet a párttól, amelyet Marine Le Pen személyesen aláír, és egy névre szóló igazolást, amelyben a Nemzeti Front a háláját fejezi ki. Azok, akik 15 ezer eurónál nagyobb hitelt biztosítanak, egy külön eseményre is meghívást kapnak, amelyen jelen lesz Marine Le Pen is. Akik pedig 75 ezer eurónál magasabb összeget biztosítanak, személyesen is találkozhatnak a pártelnökkel egy gálavacsora keretében.



A kétfordulós nemzetgyűlési választásokat június 11-én és 18-án rendezik Franciaországban.

MTI