Marad a meztelenség az Izrael fesztiválon

2017. június 1. 12:45

Hiába tiltakozott és fenyegetőzött az állami támogatás megvonásával Miri Regev kulturális miniszter, megmarad az Izrael művészeti fesztivál műsorán a meztelenség - jelentette a katonai rádió csütörtökön.

A meztelenség a művészeti alkotások szerves része, az előadások zárt térben, csak a nézők számára láthatóak, ezért nem sérthetik azoknak az érzéseit, akiket a meztelenség bánthat, noha ők is számos előadás közül választhatnak - felelték a szervezők a ruhátlanul megjelenő művészek ellen tiltakozó miniszternek.



Miri Regev izraeli kulturális miniszter előzőleg levelet küldött Éjal Sernek, a rangos művészeti fesztivál igazgatójának és megkérte, hogy két előadást vegyenek ki a csütörtökön Jeruzsálemben kezdődő fesztivál államilag támogatott alkotásai közül, mert azokban meztelenség is szerepel.



Regev arra is felszólította a szervezőket, hogy a jövőben ne is forduljanak a kulturális minisztériumhoz olyan alkotások pénzügyi támogatásáért, amelyekben meztelenség jelenik meg.



Regev Angélica Liddell spanyol rendező bemutatóját és Lia Rodrigues brazil koreográfus alkotását kifogásolta a ruhátlanul megjelenő művészek miatt.



"A teljes meztelenség bemutatása - akkor is, ha művészet égisze alatt történik - ellentmondásban áll a zsidó és demokratikus Izrael Állam alapvető értékeivel és sérti az izraeli közönség jelentős részének érzéseit" - írta Regev.



A miniszter síkra szállt a szabad művészi önkifejezés mellett, majd hozzátette, hogy "nem lehet állami költségvetést osztani a társadalom értékeit sértő tevékenységeknek".

MTI