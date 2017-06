I. világháború - Kezdődnek a hadisír-felújítások

2017. június 1. 14:46

Megkezdődtek a kifizetések az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek felújítására kiírt kétmilliárd forintos pályázati keretből.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön felidézte: a kormány tavaly határozatban rendelte el a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalát. Erre kétmilliárd forint költségvetési forrást biztosított.



A települési önkormányzatok és temetőket fenntartó egyházak részére meghirdetett pályázatok lebonyolítására a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) szervezetében létrehozták a Centenáriumi Pályázati Igazgatóságot, amely tavaly novemberben írta ki pályázatát a magyarországi temetkezési helyeken található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására.



A pályázat első körében május 31-ig az ország 135 településről összesen több mint 1,2 milliárd forint összegre érkezett be támogatási kérelem. Az első szerződéskötések megkezdődtek. Több mint 316 millió forintot már is ki is utalták a felújítási munkálatokra. Az érintett települések, felekezetek és fenntartók képviselőinek - Kriza Ákos miskolci polgármesternek, Komolay Szabolcs debreceni alpolgármesternek, Antalné Keresztes Mária Margitnak, Sántos polgármesterének, Hodos Gábornak, az Irsai Evangélikus Egyházközség presbiterének, Kunos Péternek, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének ügyvezető igazgatójának, valamint Németh Lászlónak, Hódmezővásárhely plébánosának - ünnepélyes keretek között adta át a támogatást jelképező okiratokat a HM államtitkára.



Az államtitkár bejelentette: az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek felújítását célzó program folytatódik, továbbra is várják a települések, felekezetek, fenntartók pályázatait.



Az államtitkár három típusba sorolt a munkálatokat. Példaként említette, hogy Pécsett van temető, de felújításra szorul. Csóton viszont csak alig maradtak meg a katonák sírjai, így ott nagyobb felújításra lesz szükség. Komáromban pedig emlékhelyet szeretnének kialakítani.

