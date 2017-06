EP: állásfoglalás az antiszemitizmus ellen

2017. június 1. 18:57

Az antiszemitizmus erősödése határozottabb európai uniós válaszokat követel, hatékonyabb felelősségre vonásra és nemzetközi együttműködésre van szükség – állapították meg az Európai Parlament képviselői brüsszeli plenáris ülésükön elfogadott állásfoglalásukban csütörtökön. Az uniós parlament tájékoztatása szerint a képviselők kijelentették, hogy a gyűlöletbeszéd és az európai zsidóság elleni erőszak összeegyeztethetetlen az európai értékekkel, ezért a tagállamoknak gondoskodniuk kell zsidó állampolgáraik biztonságáról.

A képviselők arra szólítják fel a vezető politikusokat, hogy módszeresen és nyilvánosan szálljanak szembe az antiszemita nyilatkozatokkal és jelöljenek ki nemzeti koordinátorokat az antiszemitizmus elleni fellépésre. Továbbá azt javasolták, a holokauszt legyen iskolai tananyag. Kiemelték, hogy a rasszista indítéknak súlyosbító körülménynek kell számítania a bűncselekmények megítélésekor, az internetes antiszemita kommentek ellen pedig a büntetőjogilag kellene fellépni – olvasható az állásfoglalásban. Kijelentették, hogy a bűnüldözésben jobb nemzetközi együttműködésre, speciális gyűlöletbeszéddel foglalkozó rendőri egységekre van szükség, ezen felül pedig a tagállamoknak a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) antiszemitizmus definícióját kellene használnia.

A parlamenti szavazáson a képviselők elfogadták az EU bécsi székhelyű Alapjogi Ügynökségének (FRA) 2018-2022-es munkatervét is, amelyben a menekültek és migránsok jogai, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni fellépés, a személyes adatok védelme és a romák társadalmi befogadása a fő prioritások.

Szanyi "célzásosan" zsidózott

Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: Európában nagyon is valós, drámai a tapasztalat, ugyanis Európa tudja, hogy a tömeges erőszak és gyilkosság a szavakkal kezdődik, a társadalmi tudatot mérgező gyűlölet és diszkrimináció hirdetése történelmi léptékű tragédiákhoz vezethet. A képviselő szerint az EP-dokumentum jó okkal mutat rá a politikai vezetők és a kormányok kiemelt felelősségére az antiszemitizmus visszaszorításában, "mert ma is vannak olyan európai vezetők, akik alantas politikai számításból nem átallják nyílt, vagy kódolt antiszemita megnyilvánulásaikkal megszólítani a szélsőséges, rasszista hajlamú szavazókat" - fogalmazott. Úgy vélekedett, mintegy egy hónappal ezelőtt "Orbán Viktor követte el ezt, amikor kormánya minden bajáért az "amerikai milliárdos spekuláns" Soros Györgyöt kárhoztatta. Nálunk, akárcsak egész Közép-Európában ez sötét emlékeket idéz fel, mi sajnos nagyon is értjük az ilyen célzásokban megbújó antiszemitizmust" - mondta a politikus.

