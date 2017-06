Terrortámadás Manilában

Hírügynökségi jelentések szerint több lövés és robbanás hallatszott a Fülöp-szigeteki főváros egyik szabadidőközpontjában. A SITE alapítójának közlése szerint egy Marawi városában harcoló Iszlám Államnak esküt fogadott milicista "a kalifa magányos harcosaként" aposztrofálta a támadót. Egymásnak ellentmondó hírek szerint akár egynél több támadó is lehet.

Helyi idő szerint csütörtök éjfél után lezárták a ResortsWorld Manila épületét, miután lövöldözés történt a Pasay City-ben található szórakoztatóközpontban, nem messze a manilai nemzetközi repülőtértől.

Az alábbi videón jól hallhatóak a lövések. A The Sun brit tabloid szerint magányos lövöldöző hatolt be a szállodát, mozi és wellnesközpontot is magába foglaló komplexumban, a lövöldözésben többen megsérülhettek. Az RT spanyol kiadása szerint maszkot viselt a támadó. Egy szemtaaú szerint több támadó is lehet.

Nem megerősített értesülések szerint kommandósok is a helyszínen vannak. Az amerikai külügyminisztérium is Twitter-üzenetben figyelmeztetett az eseményekre, és a környék elkerülésére szólította fel az amerikai állampolgárokat.

A helyzetre való tekintettel kiürítették a manilai repülőteret.

