Priskin Tamás a Ferencvároshoz igazolt

2017. június 1. 21:09

A hatvanszoros magyar válogatott labdarúgó, Priskin Tamás a Ferencváros csapatában folytatja pályafutását.

Az FTC honlapjának csütörtök esti beszámolója nem tesz említést arról, hogy a révkomáromi születésű csatár szerződése mennyi időre szól.



A 30 éves Priskin a magyar élvonalban 16 évesen és 7 hónaposan a Győri ETO színeiben mutatkozott be. Később szerepelt Nagy-Britanniában a Watford, a Preston North End, az Ipswich Town, a Queens Park Rangers, a Swansea City és a Derby County csapataiban. Később volt az orosz Alanyija Vlagyikavkaz és az izraeli Maccabi Haifa labdarúgója, 2014-ben visszatért Győrbe, legutóbb pedig a szlovák Slovan Bratislavát erősítette.



A csatár 2005-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, eddigi 17 gólja közül az volt a legemlékezetesebb, amelyet a Norvégia elleni Európa-bajnoki pótselejtező hazai visszavágóján lőtt. Tagja volt a tavaly nyári franciaországi kontinenstornán nyolcaddöntős nemzeti együttesnek is.



Új klubja honlapján Priskin azt nyilatkozta: "Nagyon boldog voltam, amikor a hír napvilágot látott, hogy szóba kerültem Magyarország legpatinásabb klubjában. Nagyon jó csapatnak tartom a Ferencvárost, szeretnék bajnokságot és Magyar Kupát nyerni, ez a legfőbb cél, amiért küzdeni fogok a következő szezonokban" - tette hozzá.



Elmondta, hogy a zöld-fehérek több játékosát - például Varga Rolandot, Gera Zoltánt, Hajnal Tamást és Lovrencsics Gergőt - jól ismeri, és reményei szerint előnyére válik majd, hogy együtt szerepelt velük a válogatottban.

MTI