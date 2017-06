Pünkösd - virágba borul Székesfehérvár belvárosa

2017. június 2. 10:15

Virágba borul ma délutántól Székesfehérvár belvárosa a hagyományos Pünkösdi Virágálom rendezvényen: idén a könyv, az olvasás lesz a virágkompozíciók témája.

A szervezők tájékoztatása szerint több helyszínen láthatók majd az alkotások és idén először a virágkötő mesterek mellett a Tóparti és a Gorsium művészeti szakgimnázium diákcsapatai is megmutatják tudásukat. A színes, virágos összeállítások látványa mellé pünkösdi koncerteket, kézműves foglalkozásokat, családi programot is kínálnak.



A négynapos pünkösdi programsorozat megnyitását követően a Varkocs-szobornál élőben követhetik az érdeklődők a virágcsokrok születését, és azokat a hagyományos virágárverésen megvásárolhatják. A jótékony célú akción befolyó összegek ebben az évben a Herosz fehérvári állatotthonát segítik, amely idén ünnepli 25. születésnapját.



A hosszú hétvégén két komolyzenei koncert várja a zenekedvelőket: pénteken 18 órakor a Püspöki Palota felújított kertjében a Hermann László zeneiskola hegedű, fuvola és oboa szakos növendékei mutatkoznak be, szombaton 19 órakor pedig a Hermann László Kamarazenekar ad ünnepi hangversenyt a ciszterci Nagyboldogasszony-templomban Arvo Pärt, Händel, Haydn, Mozart és Liszt műveiből.



A további zenei kínálatban megtalálható a Melodika együttes, az Erdőn-mezőn és a Folk On zenekar, Kovácsovics Fruzsina, a Fehérvári Ütőegyüttes és a Kákics zenekar. Pünkösdi vigadalom címmel a Hermann László zeneiskola tanárainak közreműködésével zenés-mesés hangszerbemutatót is tartanak majd.



A Varkocs-szobornál a Nyugalomszigetre térhetnek be a látogatók, ahol szombaton zenés gyerekjóga-foglalkozásokon vehetnek részt, mandalát színezhetnek a kisebbek, a felnőttek pedig a Bach-virágterápiával ismerkedhetnek meg. Vasárnap a Szent István Király Múzeum munkatársainak segítségével gyógynövényes foglalkozásokat tartanak, illetve a Zaana kézműves tortaműhely jóvoltából akár cukrászként is kipróbálhatják magukat.



A Mátyás király-emlékműnél családi programok lesznek szombattól hétfőig: különféle kézműves foglalkozások zajlanak, de láthatók lesznek a Herosznál gondozott állatok, valamint a V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete galamb- és óriásnyúl-bemutatót is tart.

MTI