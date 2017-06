Juncker: az EU elkötelezettsége megingathatatlan

2017. június 2. 10:53

Sajnálatukat fejezték ki az európai uniós vezetők amiatt, hogy Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, kilépteti az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke pénteken leszögezte: megingathatatlan az unió elkötelezettsége a megállapodás mellett.

"Továbbra is vezetni fogjuk a klímaváltozás elleni harcot" - szögezte le pénteki Twitter-bejegyzésében a bizottság elnöke, hangot adva csalódottságának.



Juncker a Politico brüsszeli hírportálnak adott előző esti interjújában hangsúlyozta, egyre fontosabb válik a kapcsolat Kínával, minthogy az Egyesült Államok a jelek szerint el akarja vágni magát a világtól.



"Nem tesz túl boldoggá a gondolat, hogy talán szorosabban fogunk együttműködni Kínával, mint ahogyan az amerikaiakkal tudunk. Ez nem illik a régi világképembe" - mondta Juncker, aki korábban "súlyosan elhibázottnak" nevezte Trump döntését.



Miguel Arias Canete uniós klíma- és energiaügyi biztos azt írta a közleményében: "Szomorú nap ez a nemzetközi közösség számára, amikor egy kulcsfontosságú partner hátat fordított a klímaváltozás elleni harcnak. Az EU rendkívüli sajnálattal fogadja a Trump-adminisztráció egyoldalú döntését az egyezmény felmondásáról."



A spanyol biztos kiemelte: a megállapodás ennek ellenére érvényben marad, a világ továbbra is számíthat e téren az európai vezető szerepre.



Hozzátette, az Európai Unió meg fogja erősíteni partneri kapcsolatait, és új szövetségeket fog kötni a globális felmelegedés elleni küzdelem érdekében.



Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke pedig leszögezte, hogy a párizsi egyezmény végrehajtása az Egyesült Államok nélkül is folytatódni fog.



Donald Trump magyar idő szerint csütörtök este jelentette be, hogy az Egyesült Államok felmondja a 2015 végén Párizsban csaknem 200 ország által aláírt globális klímamegállapodást.

MTI