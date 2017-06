Virtuózok: a közönség dönt az abszolút győztesről

A nézők szavazatai döntik el péntek este a Virtuózok fináléjában, hogy a három korcsoportgyőztes közül ki lesz a komolyzenei tehetségkutató műsor idei szériájának abszolút győztese.

A kicsik korcsoportjában Abouzahra Amira, a tiniknél Kis Radu, míg a nagyok között Kristóf Réka jutott a Virtuózok fináléjába. A 19 óra 30 perckor a Duna televízióban és a Duna Wolrd csatornán kezdődő élő adásban születik meg a közönség voksai alapján a tehetségkutató idei abszolút nyertese, aki egy éven át havi egymillió forintot és külföldi fellépési lehetőségeket kap. A nézők sms-ben vagy a produkció oldaláról (virtuozok.hu) ingyenesen letölthető applikációval szavazhatnak kedvencükre.

Szintén a fináléban hirdetik ki a nézői közönségkedvenc díj győztesét, akit a középdöntőbe jutott 27 tehetség közül választhatott ki a közönség az élő döntő ideje alatt leadott szavazatával.

A péntek esti finálét Boros Misi zongorajátéka nyitja, az este különlegessége, hogy a Virtuózok színpadán láthatják elsőként együtt fellépni a tehetségkutató idei két új zsűritagját, Várdai István Liszt Ferenc-díjas csellóművészt a kuriózumnak számító 344 éves Stradivari csellójával és Balázs János Liszt Ferenc-díjas zongoraművészt.

A Virtuózok zsűrijét Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes, Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész és Kesselyák Gergely, az Operaház első karmestere, Liszt-díjas művész mellett idén Várdai István Liszt-díjas csellóművész és Balázs János Liszt- és Prima-díjas zongoraművész alkotta. Az idei széria műsorvezetői Koltay Anna és Bősze Ádám.

A Virtuózok eddigi szériájának szereplői közül négyen is találkozhattak csütörtök este a világhírű filmzeneszerzővel, Hans Zimmerrel, aki Budapesten adott koncertet. Peller Mariann, a Virtuózok producere és ötletgazdája mellett a péntek esti fináléban is látható Abouzahra Amira, Boros Misi zongorista, az első évad korcsoportgyőztese; Lugosi Dániel Ali klarinétos, az első széria nyertese és a szintén az első évadban feltűnt Szüts Apor zongoraművész, zeneszerző találkozhatott a neves művésszel. A találkozón Abouzahra Amira rövid részletet adott elő Hacsaturján Kardtánc című művéből, amelyet a péntek esti fináléban is játszik.

A végéhez közeledve elmondhatjuk, öröm számunkra, hogy a harmadik évadot is akkora szeretet övezi a nézők részéről, mint a megelőző szériákat.

Büszkék vagyunk, hogy idén amellett, hogy ifjú tehetségeknek biztosítottunk szakmai bemutatkozási lehetőséget és szórakoztattuk a nézőket, a komolyzenészei életből érkező gratulációk alapján elmondhatjuk, hogy zeneileg kiemelkedő produkciókat tudtunk a Virtuózok színpadára varázsolni. Ez természetesen a közreműködő zenekarok és zenészek érdeme is, köszönjük közreműködésüket – mondta el Medvegy Anikó, a Virtuózok főszerkesztője az MTI-nek.