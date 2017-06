Allah Akbart üvöltve kínozta, majd kidobta az ablakon

2017. június 2. 16:35

Tiltakozik 17 vezető francia értelmiségi, mert a francia média elhallgatta, hogy két hónapja egy arab férfi kivégezte zsidó szomszédasszonyát. A 27 éves gyilkost Kobili Traorenak hívják, a rendőrök a lakásában fogták el, nyugodtan aludt. A brutális gyilkosság előtt évekig zaklatta orvos áldozatát, aki rengetegszer kért segítséget a rendőrségtől, de semmit nem tettek. A tiltakozás a Le Figaroban jelent meg, az aláírók között van többek között a nagy francia filozófus, Alain Finkielkraut, Jacques Julliard történész, Michel Onfray filozófus, Marcel Gauchet filozófus és Elisabeth Badinter író-filozófus is.

A gyilkosság még az áprilisi elnökválasztás előtt történt Párizs Belleville negyedében, egy lakótelepen. A 27 éves Kobili Traore hajnali négykor tört be orvos szomszédasszonyához, az erkélyen keresztül mászott be. A támadásról az egyik szomszéd hangfelvételt készített (segíteni nem mert), a felvételen hallatszik, hogy a gyilkos többször is azt kiabálja, hogy Allah Akbar, majd a Koránból olvas fel részleteket, miközben veri a nőt. A szomszéd sokkot kapott, azóta is a pszichiátrián ápolják.

Ezután a 65 éves orvosnőt, Sarah Halimit kidobta a harmadik emeleti erkélyről, ő pedig hazament aludni. A rendőrök ott fogták el.

A vezető értelmiségieket különösen az háborította fel, hogy Sarah Halimi korábban harmincszor jelentette fel Traorét, a rendőrség azonban nem tett semmit, valamint az, hogy a francia sajtó elhallgatta az antiszemita gyilkosságot. A baloldali lapok azóta is hallgatnak róla.

