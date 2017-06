Varga Mihály: a kormány megbecsüli a pedagógusokat

2017. június 2. 17:05

Csak annak a nemzetnek van jövője, amely kellő figyelmet és energiát fordít a gyermekek nevelésére – hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a tárca tájékoztatása szerint Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának pedagógusnapi ünnepségén. Varga Mihály hozzátette: a magyar kormány mindig megbecsüléssel fordult a pedagógustársadalom felé.

Az NGM pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében idézte Varga Mihályt, aki közölte: „a pedagógusok továbbra is számíthatnak arra, hogy mellettük állunk, támogatjuk munkájukat és azon vagyunk, hogy folyamatosan egyre jobb feltételeket teremtsünk a gyerekek és a velük foglalkozó pedagógusok számára”. A miniszter, aki a főváros II. és III. kerületének országgyűlési képviselője is, elmondta: ez az elkötelezettség jelenik meg abban is, hogy a pedagógusok voltak az elsők, akiknek életpályamodellt és átfogó többéves béremelési programot indított a kormány, amely már ötödik évéhez ért.

Varga Mihály, aki Bús Balázs (Fidesz-KDNP) polgármesterrel köszöntötte a III. kerületi pedagógusokat, kijelentette: a béremelés nemcsak az iskolai tanárokra és tanítókra vonatkozik, hanem érinti az óvónőket, az óvodapedagógusokat, a logopédusokat, a fejlesztő pedagógusokat, a felsőfokú végzettségű bölcsődei nevelőket és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál dolgozó örökbefogadási tanácsadókat is. Kiemelte, hogy mindezt Magyarország gazdaságának megerősödése tette lehetővé.

A pedagógustársadalom és a kormány közös munkájának eredménye az is, hogy egyre több fiatal választja hivatásának a pedagógus életpályát, ezt jól mutatja, hogy rövid idő alatt jelentős mértékben emelkedett a pedagógus szakokra jelentkezők száma – tette hozzá.

mti