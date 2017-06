Hosszú sorokban várakoznak a zarándokok

2017. június 3. 09:50

Szombaton tartják a csíksomlyói pünkösdi búcsút, az összmagyarság legnagyobb zarándoklatát. A kegytemplom előtti téren már hosszú sorokban várakoznak a zarándokok. A szentmise fél 12-kor kezdődik a Hármashalom oltár előtt.

A Mária-kegyhely előtt már most hosszú sor áll, hiszen a zarándokok nemcsak a mise miatt érkeztek, hanem azért is, hogy a Szűzanya kegyszobrát megérinthessék. A kegytemplom kialakításának köszönhetően a folyamat nagyon gördülékeny, és az esetek többségében balesetmentes is – mondta az M1 helyszíni tudósítója.

Az M1-nek Urbán Erik atya elmondta, hogy a zarándokok a kegytemplom egyik ajtaján be tudnak menni, ahol két népviseletbe öltözött lány átveszi tőlük a kegytárgyakat és hozzáérintik a szoborhoz, egy másik ajtón pedig levonulhatnak a zarándokok.

Az atya kiemelte, hogy az idei csíksomlyói búcsú jelmondata: „Tarts meg minket őseink szent hitében”.

- A jelmondatot a csíksomlyói Salvator-kápolna előtti kőkereszten felvésett mondat ihlette, ami a hitünk melletti kiállást jelképezi. A néphagyomány szerint a katolikus székelyek 450 évvel ezelőtt megfogadták, hogy minden év pünkösd szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra, és hálát adnak azért, hogy megmaradhattak a katolikus hitükben. A jelmondat tehát a hit melletti kiállást jelképezi – fogalmazott.

Urbán Erik atya azt mondta, hogy a kegyhelyek a hit fellegvárai, azaz a „lelki klinikák”. A zarándoklat a kultúra, a nemzet meghatározója és megerősítője, egy ősi szokás, amikor az ember azzal foglakozik, ami valóban fontos az életében.

A csíksomlyói búcsút évről-évre százezrek látogatják, a fél 12-kor kezdődő ünnepi szentmisét a Duna televízió 25. alkalommal közvetíti.

hirado.hu - M1