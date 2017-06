Ma 50 éves a veretlen bajnok: Darnyi Tamás

2017. június 3. 11:43

Szombaton lesz ötvenéves Darnyi Tamás, a vegyesúszás négyszeres olimpiai és világbajnoka, aki világversenyeken veretlenül fejezte be pályafutását.

Darnyi Tamás 1967. június 3-án született Budapesten. Bal szemét egy eltévedt hógolyó találta el még gyerekkorában, s hiába műtötték később többször, látását nem tudták megmenteni. 1975-től az Újpesti Dózsa, illetve az Újpesti TE, 1991-től a Budapesti Rendészeti SE, 1993-tól a Sport Plusz OTP SE versenyzője volt. Az uszodai körökben "Puci" becenévre hallgató sportoló már ifi éveiben megkezdte az aranygyűjtést két fő számában, a 200 és 400 méteres vegyesúszásban, 1981-ben az Ifjúsági Barátságversenyen és az 1982-es ifi EB-n is első lett.

Széchy Tamás tanítványaként az 1985-ös szófiai Európa-bajnokságon aratta első felnőtt sikerét, a 200 és a 400 méteres vegyesúszásban is aranyérmes lett. 1987-ben a strasbourgi Eb-n már világcsúccsal nyert mindkét számban, 1989-ben Bonnban emellett a 200 méter pillangón is Európa-bajnok lett.



Fő számaiban egymás után két olimpián sem talált legyőzőre: az 1988. évi szöuli játékokon mindkét számban világcsúccsal győzött, és négy évvel később, az 1992. évi barcelonai olimpián is mindkétszer ő csapott be elsőnek a célba. Négy aranyérmével máig ő a legeredményesebb magyar férfi úszóolimpikon.



Szöulban 1988-ban 200 méter vegyesen egy testhossz hátrányt ledolgozva, egy testhossz előnnyel csapott az olimpiai aranyat érő célba.

Ugyanezeken a távokon 1986-ban és 1991-ben világbajnoki címet is szerzett. Nemzetközi versenyen vegyesúszásban egész pályafutása alatt verhetetlen volt, több világcsúcsot is felállított, ezért vegyeskirálynak is hívták. Ő volt az első, aki két percen belül úszta le a 200 m vegyest, 1991-ben 1:59.36-tal csapott be a célba. A 400 méter vegyesen 1991-ben felállított, 4:12.36-os, elképesztő világcsúcsa után mestere, Széchy úgy vélte, hogy ha megszorították volna, akkor 4:08-ra is képes lett volna.



Barcelonában az 1992-es ötkarikás játékokon szenzációs úszást mutatott a 200 méteres vegyesúszás döntőjében. Darnyi Tamás arany, Czene Attila bronzérmet szerzett.

1993-ban a sheffieldi Európa-bajnokságon, a 400 méter vegyesúszás megnyerése után jelentette be visszavonulását. Páratlan sorozatának mérlege 59 magyar bajnoki cím, négy olimpiai, négy világbajnoki és nyolc Európa-bajnoki arany. 1985 és 1992 között megszakítás nélkül nyolc alkalommal volt az év magyar úszója, ötször választották az év legjobb férfi sportolójává (1986, 1987, 1988, 1990, 1992), 1992-ben Európa legkiválóbb sportolójának is megválasztották.



Az amerikai Swimming World szaklap kétszer választotta az év úszójának (1987, 1991), 1985-től örökös magyar bajnok. Technikájával megelőzte korát, ez a magyarázata annak, hogy egész pályafutása során csak ritkán tudták megszorítani. A nyilvánosságot kerülte, s mivel akkoriban még nem voltak kötelezőek a versenyek utáni sajtótájékoztatók, keveset nyilatkozott.

1988-ban a Magyar Népköztársaság Csillagrendjét, 1991-ben belügyminiszteri dicséretet és aranygyűrűt, 1992-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést, 1995-ben Olimpiai aranygyűrűt, 2002-ben Csík Ferenc-díjat kapott. A III. kerület díszpolgára. 1991-ben alapító tagja volt a Minden Idők Legjobb Magyar Sportolói Egyesületnek, a Halhatatlanok Klubjának. 2000-ben az egyesült államokbeli Fort Lauderdale-ben beválasztották az úszás halhatatlanjai, az International Swimming Hall of Fame tagjai közé. 2006-ban Prima-díjat, 2013-ban Prima Primissima Díjat kapott, és ugyanebben az évben elsőként került be a Magyar Úszó Hírességek Csarnokába is.

1989-től a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tagja. 1996-ban a Magyar Úszószövetség elnökség tagja, 2000-től 2012-ig szakmai alelnöke volt. 1995-ben elindította a nevét viselő úszóiskoláját, amelyben több ezer gyermek tanult meg úszni, köztük Gyurta Dániel is. Nős, felesége, Jónás Rita és gyerekei Floridában élnek, ezért az év jelentős részét Amerikában tölti.

XXV. nyári olimpiai játékok Barcelona (MTI Fotó: Németh Ferenc)

