A harmadik helyért játszhat a Veszprém és a Barcelona

2017. június 3. 18:23

A harmadik helyért játszhat vasárnap a Telekom Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjében, miután a szombati első elődöntőben 27-26-ra kikapott a francia Paris Saint-Germaintől.

A két csapat kilencedik alkalommal találkozott egymással, és egy döntetlen mellett a magyarhoz hasonlóan immár a francia együttes is négyszer nyert.

A Veszprém hetedszer - sorozatban negyedszer - játszott BL-elődöntőt, háromszor sikerrel járt, most fordult elő negyedszer, hogy nem jutott tovább a fináléba. Vasárnapi ellenfele a macedón Vardar Szkopje és a spanyol Barcelona 18 órakor kezdődő mérkőzésének vesztese lesz a bronzéremért.



Férfi Bajnokok Ligája, elődöntő:

Paris Saint-Germain (francia) - Telekom Veszprém 27-26 (11-11)



gólszerzők: M. Hansen, Gensheimer 7-7, Narcisse, Remili 3-3, Abalo, Nielsen 2-2, Stepancic, L. Karabatic, N. Karabatic 1-1, illetve Nagy L. 6, Marguc 5, Gajic 4, Lékai 3, Nilsson, Blagotinsek 2-2, Ilic, Palmarsson, Ugalde, Sulic 1-1



A Veszprém csapatából három átlövőt, Ancsin Gábort, Marko Kopljart és Ligetvári Patrikot, valamint a jobbszélső Gulyás Pétert nem nevezte Javier Sabaté vezetőedző a meccsre. A párizsiaknál mind a nyolc francia világbajnok ott volt a keretben, ahogy két dán olimpiai bajnokuk és az Európa-bajnok német Uwe Gensheimer is.



Annak ellenére, hogy egyetlen német csapat sem jutott a négy közé, a Lanxess Arenában szinte telt ház, nagyjából 18 ezer néző fogadta a csapatokat.



Jól kezdett a magyar együttes, támadásban többször is akadt olyan játékos, aki meg tudott szabadulni védőjétől, így azonnal ziccerbe került és ezt ki is használta. A franciák azonban a pontos és villámgyors akcióiknak, valamint a világ egyik legjobb kapusa, Thierry Omeyer védéseinek köszönhetően 5-3-ra elléptek. A veszprémiek a folytatásban is több lehetőséget kihagytak, de mivel lassítani tudták a PSG játékát, nem nőtt a hátrányuk.



Mikler Roland egyre többször védett, de a legfontosabb pillanatokban a macedón játékvezetők a magyar együttes ellen ítéltek, amely így jó ideig nem tudott egyenlíteni. Ez végül Andreas Nilsson első góljával a 27. percben sikerült, és a szünetben sem volt különbség a csapatok között (11-11).



A Veszprém 2-1 után 12-11-nél vezetett ismét, de Daniel Narcisse két gyors találatával fordított a Paris Saint-Germain. Az előző idényben ezüstérmes magyar együttes 15-14-nél még előnyben volt, ám utána többször is hibázott, és Javier Sabaté vezetőedző időkérése ellenére ismét háromgólos hátrányba került (19-16).



Innen is volt azonban visszaút, ugyanis nagy küzdelem után, 11 perccel a vége előtt 21-21-re alakította az eredményt a magyar csapat. A franciák ezután ismét többször betaláltak gyors ellenakcióik végén, ebben az időszakban némileg visszaesett a Veszprém kapusainak teljesítménye, Mikler legközelebbi bravúrjánál pedig a bírók kiállították Andreas Nilssont, de Mikkel Hansen kihagyta a hétméterest (26-25).



Az utolsó percben a Veszprém az egyenlítésért támadhatott, de eladta a labdát, így a PSG jutott tovább és fennállása során először BL-döntőt játszhat.



A magyar kapuban Mikler Roland tíz, Mirko Alilovic két, a túloldalon Thierry Omeyer 11 védést mutatott be.

Döntőben a Vardar Szkopje

A macedón Vardar Szkopje 26-25-re legyőzte a Barcelona csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjének második szombati elődöntőjében.



A második felvonásban végig fej-fej mellett haladt a két együttes, de a horvát Luka Cindric két másodperccel a vége előtt a Vardarnak szerezte meg a győztes gólt.

A macedón csapatban a spanyol Alex Dujshebaev és a horvát Ivan Cupic hét alkalommal volt eredményes, Sterbik Árpád 14 védéssel járult hozzá a sikerhez, míg a katalánoknál a honfitársai ellen játszó Kiril Lazarov - aki az idény végén távozik Barcelonából - hat gólt dobott.

A Vardar első alkalommal győzte le a Barcelonát, eddig egy döntetlen mellett kilencszer kikapott tőle.

A Telekom Veszprém - amely délután 27-26-ra kikapott a francia Paris Saint-Germaintől - vasárnap a katalánokkal találkozik a bronzéremért. A két együttes közös története során 13 meccset nyert a Barcelona, és egy döntetlen mellett négyszer győzött a Veszprém. Az idei szezonban azonos csoportban szerepeltek, és mindkét találkozójuk a katalánok sikerével zárult.

A döntő két csapata, a PSG és a Vardar most találkozik harmadszor, eddig egyszer a franciák nyertek, egyszer pedig döntetlent játszottak.



Férfi Bajnokok Ligája, elődöntő: Vardar Szkopje (macedón)-Barcelona 26-25 (13-12) korábban:

Paris Saint-Germain (francia) - Telekom Veszprém 27-26 (11-11)



a vasárnapi program:

a 3. helyért: Telekom Veszprém-Barcelona 15.15

döntő: Paris Saint-Germain - Vardar Szkopje 18.00 Jobban kezdtek a katalánok, a 13. percben már három góllal vezettek (5-8), ezt követően azonban a Vardar megkezdte a felzárkózást, és az egyenlítés után, a hajrában már jobban állt ellenfelénél (13-12).

MTI