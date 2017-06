Ellopták Don Bosco ereklyéjét

2017. június 4. 09:37

Június 2-án, pénteken este az észak-olaszországi Colle Don Boscón levő bazilikából ellopták Bosco Szent János ereklyéjét, amely az altemplom oltára mögött volt elhelyezve egy üveg tékában.

„Don Bosco számos tisztelőjével együtt, akik eljöttek, hogy megtudják, mit történt, mi is nagyon le vagyunk sújtva. Hisszük, hogy Don Bosco megérinti a szívét azoknak, akik ezt tették, és visszaadják, hiszen olyan képességgel van megáldva, hogy átalakítsa azoknak a fiatalok életét, akikkel találkozik. Abban is biztosak vagyunk – ahogy ez sajnálatosan meg is történt –, hogy Don Bosco ereklyéjét ellophatták, de Don Boscót nem lehet elvenni tőlünk, és a zarándokoktól, akik ezekre a helyekre minden nap elzarándokolnak” – mondta Ezio Orsini atya, a bazilika igazgatója.

Utolsónak a lombardiai zarándokok látták az ereklyét, akik 19 órakor hagyták el a Don Bosco-bazilikát, amely a szent egykori szülőháza helyén magasodik. A lopást röviddel ezután fedezték fel a szalézi szerzetesek, amikor be akarták zárni a templomot. Az ereklyetartó Bosco Szent János agyának egy darabkáját tartalmazta.

Magyar Kurír